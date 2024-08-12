Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Нейтральний» призер Олімпіади заявив, що «Білорусь – велика країна, яку дискримінує Захід»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Нейтральний» призер Олімпіади заявив, що «Білорусь – велика країна, яку дискримінує Захід»
Золотий став володарем срібла Олімпіади в академічному веслуванні
фото з відкритих джерел

Білоруський веслувальник заявив, що Захід дискримінує та погано ставиться до Білорусі

Білоруський веслувальник та призер Олімпійських ігор Євген Золотий заявив, що Білорусь «велика країна», оскільки не покинула спортсменів через «негативне ставлення Заходу». Про це він заявив у коментарі білоруським ЗМІ.

Напередодні фіналу Олімпіади Золотий заявляв, що «зробить все можливе, аби довести, що Білорусь – найвеличніша країна».

Свої слова «нейтральний» спортсмен пояснив тим, що попри «санкції, дискримінацію та негативне ставлення Заходу до Білорусі, держава спортсменів не покинула та підтримує».

«(Держава – «Главком») одразу дала зрозуміти: на Олімпіаду ми все одно поїдемо. Навіть у нейтральному статусі. У цьому вбачаю акт поваги до громадянина, до людини і до її праці. Це дуже надихало і додавало сил. Ми все одно, нехай без гімну і прапора, але представляли на Іграх Білорусь, яка в нас стільки вклала і стільки нам дала. Я завжди це підкреслював», – каже він.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходили у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбувся дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Як повідомлялося, росіяни влаштували істерику через сенсаційний провал своїх веслувальників

До слова, золоті олімпійські медалі на Іграх у Парижі цього року коштують як ніколи дорого: ринкова вартість сировини, з якої вони виготовлені, становить близько $900.

Читайте також: У Парижі урочисто завершилися літні Олімпійські ігри (фото)
Теги: Білорусь Олімпіада спорт санкції олімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Парижі урочисто завершилися літні Олімпійські ігри
У Парижі урочисто завершилися літні Олімпійські ігри (фото)
Сьогодні, 02:54
Білорусь намагається відволікти увагу українського командування
Білорусь перекине «Іскандери» й «Полонези» до кордону з Україною: влада відреагувала
10 серпня, 16:14
Ресторатори у Парижі рахують збитки під час Олімпіади
Паризькі ресторани втратили третину прибутків через Олімпіаду
9 серпня, 08:26
Ілля Ковтун після здобуття срібла має в активі нагороди з усіх рівнів змагань
Олімпіада-2024. Україна тримається у топ-20 медального заліку
7 серпня, 00:33
Легенда української спортивної гімнастики перебувала в Парижі та бачила фінал на власні очі
Олімпійська чемпіонка Подкопаєва заявила, що українських гімнастів засудили у Парижі
1 серпня, 16:22
Українська співачка побажала українським спорцменам удачі
Джамала побувала за лаштунками Олімпіади та зустрілася з українськими спортсменами (фото)
29 липня, 03:24
Харькова та Кривицька продовжують боротися за медалі
Дві українки вийшли до чвертьфіналу Олімпіади з фехтування на шпазі
27 липня, 16:05
Піднебесна у всіх ситуаціях переслідує лише власну вигоду
Китай не можна зараховувати до «союзників Росії». І ось чому
24 липня, 16:30
Європейські лідери закликають до активних дій проти російських кораблів
Грузія воюватиме проти «тіньового флоту» Росії
19 липня, 13:19

Новини

«Нейтральний» призер Олімпіади заявив, що «Білорусь – велика країна, яку дискримінує Захід»
«Нейтральний» призер Олімпіади заявив, що «Білорусь – велика країна, яку дискримінує Захід»
Як користувачі соцмереж реагували на Олімпіаду в Парижі. Добірка мемів та фотожаб
Як користувачі соцмереж реагували на Олімпіаду в Парижі. Добірка мемів та фотожаб
Після завершення Олімпіади ціна золотої медалі сягла рекорду
Після завершення Олімпіади ціна золотої медалі сягла рекорду
У Парижі урочисто завершилися літні Олімпійські ігри (фото)
У Парижі урочисто завершилися літні Олімпійські ігри (фото)
Баскетболістка після року у російській в'язниці виграла олімпійське золото
Баскетболістка після року у російській в'язниці виграла олімпійське золото
У Парижі відбувається урочисте закриття Олімпіади-2024
У Парижі відбувається урочисте закриття Олімпіади-2024

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Успіння Пресвятої Богородиці: коли святкуємо у 2024 році, історія та традиції свята
16K
Кому Путін довірив керувати обороною Курської області: деталі від ISW
14K
Баскетболістка після року у російській в'язниці виграла олімпійське золото
14K
Операція в Курській області: з’явилася реакція Китаю
12K
Сирський заінтригував новим дописом у соцмережах
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

У Курську знову лунають вибухи
Сьогодні, 01:50
За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
Вчора, 16:41
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
Вчора, 05:48
Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
10 серпня, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
10 серпня, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
9 серпня, 19:28

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua