Білоруський веслувальник заявив, що Захід дискримінує та погано ставиться до Білорусі

Білоруський веслувальник та призер Олімпійських ігор Євген Золотий заявив, що Білорусь «велика країна», оскільки не покинула спортсменів через «негативне ставлення Заходу». Про це він заявив у коментарі білоруським ЗМІ.

Напередодні фіналу Олімпіади Золотий заявляв, що «зробить все можливе, аби довести, що Білорусь – найвеличніша країна».

Свої слова «нейтральний» спортсмен пояснив тим, що попри «санкції, дискримінацію та негативне ставлення Заходу до Білорусі, держава спортсменів не покинула та підтримує».

«(Держава – «Главком») одразу дала зрозуміти: на Олімпіаду ми все одно поїдемо. Навіть у нейтральному статусі. У цьому вбачаю акт поваги до громадянина, до людини і до її праці. Це дуже надихало і додавало сил. Ми все одно, нехай без гімну і прапора, але представляли на Іграх Білорусь, яка в нас стільки вклала і стільки нам дала. Я завжди це підкреслював», – каже він.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходили у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбувся дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Як повідомлялося, росіяни влаштували істерику через сенсаційний провал своїх веслувальників

До слова, золоті олімпійські медалі на Іграх у Парижі цього року коштують як ніколи дорого: ринкова вартість сировини, з якої вони виготовлені, становить близько $900.