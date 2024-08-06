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Олімпіада. Легкоатлет Дюплантіс побив світовий рекорд та оригінально відсвяткував перемогу

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Олімпіада. Легкоатлет Дюплантіс побив світовий рекорд та оригінально відсвяткував перемогу
Після перемоги швед повторив вже легендарну позу турецького стрільця Юсуфа Дікеча

Дюплантіс став дворазовим олімпійським чемпіоном

Шведський стрибун із жердиною Арман Дюплантіс зі світовим рекордом виграв золоту медаль Олімпійських ігор 2024 року у Парижі.

Дюплантіс здобув перемогу, взявши висоту 6,25 метра. Минулий рекорд був встановлений ним у квітні 2024 року на етапі «Діамантової ліги» в китайському місті Сяминь – 6,24 м.

Після перемоги швед повторив вже легендарну позу турецького стрільця Юсуфа Дікеча, який під час Олімпіади став зіркою Інтернету. Його виступ став вірусним у соцмережі ТікТоk. Користувачі виступ Юсуфа Дікеча почали називати «Кілером з Олімпіади».

51-річний турок Юсуф Дікеч у фіналі змішаного командного заліку зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 метрів стріляв у розслабленій позі, тримаючи руку в кишені.

Срібним призером Олімпіади в Парижі став американець Сем Кендрікс з результатом 5,95 метра, трійку найкращих замкнув Еммануїл Караліс (5,90 м) із Греції.

Олімпіада. Легкоатлет Дюплантіс побив світовий рекорд та оригінально відсвяткував перемогу фото 1
Джерело: olympics.com

Дюплантіс став дворазовим олімпійським чемпіоном, раніше він завоював золото на Олімпійських іграх у Токіо.

В активі 24-річного спортсмена також дві перемоги на чемпіонатах світу на відкритому повітрі та дві золоті нагороди світових першостей у приміщенні.

Варто зазначити, що раніше світовий рекорд належав українцю Сергію Бубці, який згідно з інформацією ЗМІ може бути причетний до співпраці з терористами «Донецької народної республіки».

31 липня 1994 року Бубка підкорив планку на висоті 6,14 метрів. Цей рекорд у 2014 році у Донецьку побив француз Рено Лавіллі. Він стрибнув на 6,16 м.

Після цього світові рекорди бив лише Дюплантіс – дев'ять разів за чотири роки.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх 4 серпня, стала олімпійською чемпіонкою , а бронзу здобула Ірина Геращенко.

Як повідомлялося, фехтувальниця Ольга Харлана здобула для України першу нагороду Олімпійських Ігор у Парижі. У поєдинку за третє місце українка перемогла представницю Південної Кореї Себін Чої.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Олімпіада Сем Кендрікс Арман Дюплантіс золото

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