Олімпіада. Легкоатлет Дюплантіс побив світовий рекорд та оригінально відсвяткував перемогу
Дюплантіс став дворазовим олімпійським чемпіоном
Шведський стрибун із жердиною Арман Дюплантіс зі світовим рекордом виграв золоту медаль Олімпійських ігор 2024 року у Парижі.
Дюплантіс здобув перемогу, взявши висоту 6,25 метра. Минулий рекорд був встановлений ним у квітні 2024 року на етапі «Діамантової ліги» в китайському місті Сяминь – 6,24 м.
Після перемоги швед повторив вже легендарну позу турецького стрільця Юсуфа Дікеча, який під час Олімпіади став зіркою Інтернету. Його виступ став вірусним у соцмережі ТікТоk. Користувачі виступ Юсуфа Дікеча почали називати «Кілером з Олімпіади».
51-річний турок Юсуф Дікеч у фіналі змішаного командного заліку зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 метрів стріляв у розслабленій позі, тримаючи руку в кишені.
Срібним призером Олімпіади в Парижі став американець Сем Кендрікс з результатом 5,95 метра, трійку найкращих замкнув Еммануїл Караліс (5,90 м) із Греції.
Дюплантіс став дворазовим олімпійським чемпіоном, раніше він завоював золото на Олімпійських іграх у Токіо.
В активі 24-річного спортсмена також дві перемоги на чемпіонатах світу на відкритому повітрі та дві золоті нагороди світових першостей у приміщенні.
Варто зазначити, що раніше світовий рекорд належав українцю Сергію Бубці, який згідно з інформацією ЗМІ може бути причетний до співпраці з терористами «Донецької народної республіки».
31 липня 1994 року Бубка підкорив планку на висоті 6,14 метрів. Цей рекорд у 2014 році у Донецьку побив француз Рено Лавіллі. Він стрибнув на 6,16 м.
Після цього світові рекорди бив лише Дюплантіс – дев'ять разів за чотири роки.
Нагадаємо, Ярослава Магучіх 4 серпня, стала олімпійською чемпіонкою , а бронзу здобула Ірина Геращенко.
Як повідомлялося, фехтувальниця Ольга Харлана здобула для України першу нагороду Олімпійських Ігор у Парижі. У поєдинку за третє місце українка перемогла представницю Південної Кореї Себін Чої.
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