Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Олімпіада-2024. Українські гімнастки вийшли до фіналу групових вправ

Ілля Мандебура
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Олімпіада-2024. Українські гімнастки вийшли до фіналу групових вправ
Українські гімнастки цього сезону піднімалися на третю сходинку чемпіонату Європи у вправах з трьома стрічками та двома м'ячами
Фото: Марія Музиченко

Наші спортсменки чудово виступили у кваліфікації та змогли потрапити до вісімки найкращих

Завершилася ранкова сесія Олімпійських Ігор-2024 у художній гімнастиці. За перепустки до фіналу боролися представниці групових вправ, зокрема, і команда України.

Марія Височанська, Діана Баєва, Аліна Мельник, Кіра Ширикіна та Валерія Перемета майже без помилок пройшли перший з двох видів багатоборства, п'ять обручів. За нього вони отримали 35,45 бала та після першої частини кваліфікації йшли шостими. 

Проте ще краще вдалося виступити нашим гімнасткам у своєму сильному виді, трьох стрічках та двох м'ячах. «Бронзові» призери континентальної першості у цій дисципліні змогли показати чудове виконання своєї непростої програми та отримати 33,5 бала. З сумою 68,95 бала дівчата достроково гарантували собі потрапляння до фіналу групового багатоборства. 

Сьогодні у фіналі особистого багатоборства виступить наша юна гімнастка Таїсія Онофрійчук, яка кваліфікувалася туди з четвертим результатом

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік

Читайте також:

Теги: Марія Височанська Діана Баєва художня гімнастика Олімпіада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Всі п'ятеро суддів у вирішальному третьому раунді поставили кращі оцінки саме Хижняку
Іранець віддав перемогу Україні, американець – ні. Як судді оцінили бій Хижняка у фіналі
Вчора, 10:41
Ненад Лалович допомагає російській боротьбі уникати санкцій Міжнародного олімпійського комітету
«Шкода, що нема росіян». Президент Міжнародної федерації боротьби зробив скандальну заяву
7 серпня, 09:59
Петер Пальчик раніше з'являвся на пропалестинському мітингу, який відбувався у Японії, у кімоно з прапором Ізраїлю
Призер Олімпіади з Ізраїлю міг втрати нагороду через підтримку армії
5 серпня, 22:14
Анжела Бладцева виграла 2 медалі етапів Кубка світу, будучи допущеною до них незважаючи на підтримку війни в Україні
Олімпіада. Росіянка Бладцева, яка підтримувала війну, провалила фінал
2 серпня, 16:36
Для Ольги Харлан ця Олімпіада може стати останньою в кар'єрі
Анонс Олімпіади на 29 липня. Харлан та Білодід спробують здобути для України перші нагороди
28 липня, 23:24
Життю Лекомт наразі нічого не загрожує
Олімпіада: Французька велогонщиця втратила свідомість. Макрон висловив їй підтримку
28 липня, 18:45
Кадр зі скандальної сценки, яка викликала обурення вірян
Кадри церемонії відкриття після скандалу зникли з офіційного каналу Олімпіади
28 липня, 11:41
Пасажирам французької залізниці запропонували безкоштовно обміняти квиток
День відкриття Олімпіади: «масована атака» на залізницю зірвала плани 800 тисяч пасажирів
26 липня, 12:27
Для Вероніки Марченко ця Олімпіада буде третьою в кар'єрі
Лишається один день до відкриття Олімпіади-2024: анонс змагань
25 липня, 10:52

Новини

Веслувальниці Лузан та Рибачок здобули срібло Олімпіади
Веслувальниці Лузан та Рибачок здобули срібло Олімпіади
Олімпіада-2024. Українські гімнастки вийшли до фіналу групових вправ
Олімпіада-2024. Українські гімнастки вийшли до фіналу групових вправ
Олімпіада. Шведський плавець відмовився брати участь у запливі в Сені через якість води
Олімпіада. Шведський плавець відмовився брати участь у запливі в Сені через якість води
Анонс Олімпіади на 9 серпня. Чи вдасться Україні зробити яскравий фінішний ривок?
Анонс Олімпіади на 9 серпня. Чи вдасться Україні зробити яскравий фінішний ривок?
Олімпіада-2024. Україна увійшла до топ-15 медального заліку
Олімпіада-2024. Україна увійшла до топ-15 медального заліку
Жан Беленюк завершив свою спортивну кар'єру
Жан Беленюк завершив свою спортивну кар'єру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
«Ніби на чужинському острові з дикунами». Відома мовознавиця про враження від Одеси
13K
Відключення світла повертаються. «Укренерго» внесло зміни у графіки 8 серпня
9803
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8997
Філатов шокований поведінкою громадян під час тривоги
7907
9 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4126
Бухгалтерія ООН. Скільки отримують генсек та його співробітники в Україні

Новини

За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
Вчора, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
Вчора, 14:42
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
Вчора, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпіаді
Вчора, 05:05
Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці
7 серпня, 20:47
Українські поля у зоні бойових дій забруднені нікелем – дослідження американської компанії
7 серпня, 17:26

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua