Олімпіада-2024. Українські гімнастки вийшли до фіналу групових вправ

Українські гімнастки цього сезону піднімалися на третю сходинку чемпіонату Європи у вправах з трьома стрічками та двома м'ячами

Наші спортсменки чудово виступили у кваліфікації та змогли потрапити до вісімки найкращих

Завершилася ранкова сесія Олімпійських Ігор-2024 у художній гімнастиці. За перепустки до фіналу боролися представниці групових вправ, зокрема, і команда України.

Марія Височанська, Діана Баєва, Аліна Мельник, Кіра Ширикіна та Валерія Перемета майже без помилок пройшли перший з двох видів багатоборства, п'ять обручів. За нього вони отримали 35,45 бала та після першої частини кваліфікації йшли шостими.

Проте ще краще вдалося виступити нашим гімнасткам у своєму сильному виді, трьох стрічках та двох м'ячах. «Бронзові» призери континентальної першості у цій дисципліні змогли показати чудове виконання своєї непростої програми та отримати 33,5 бала. З сумою 68,95 бала дівчата достроково гарантували собі потрапляння до фіналу групового багатоборства.

Сьогодні у фіналі особистого багатоборства виступить наша юна гімнастка Таїсія Онофрійчук, яка кваліфікувалася туди з четвертим результатом.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік