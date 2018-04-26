Угорський легіонер повернувся до тренувань в загальній групі «Динамо»

Кадар сподівається зіграти вже у найближчому матчі київського клубу

Угорський захисник київського «Динамо» Тамаш Кадар приступив до роботи в загальній групі команди після шеститижневої відсутності в зв'язку з травмою, яку він отримав у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Лаціо» (0:2). В інтерв'ю прес-службі киян бек заявив, що до кінця сезону для його команди важливі всі ігри, що



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Тамаш Кадар. Фото: ФК Динамо

Кадар сподівається зіграти вже у найближчому матчі київського клубу

Угорський захисник київського «Динамо» Тамаш Кадар приступив до роботи в загальній групі команди після шеститижневої відсутності в зв'язку з травмою, яку він отримав у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Лаціо» (0:2).

В інтерв'ю прес-службі киян бек заявив, що до кінця сезону для його команди важливі всі ігри, що залишилися і поєдинок 29 туру Прем'єр-ліги проти «Ворскли» - це не виняток.

«Кожна гра зараз дуже важлива для нас. Головне - зіграти в Полтаві в свій футбол, тоді проблем у нас виникнути не повинно, і ми повинні домогтися позитивного результату. Хоча легких ігор в чемпіонаті немає, особливо якщо поля не в кращому стані», - зазначив він.

«Але у нас в складі вистачає висококласних гравців, які вміють здобувати перемоги навіть у непростих матчах, у нас є кому забивати, до того ж, хлопці зараз набрали хорошу форму, ми продовжуємо переможну серію. У найближчу неділю ми повинні її продовжити», - додав Кадар.

Нагадаємо, матч 29-го туру Прем'єр-ліги України Ворскла - Динамо відбудеться у неділю, 29-го квітня. Початок о 19:30.