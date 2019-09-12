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    Уґіс Крастіньш: Україна ще дуже схожа на Радянський Союз

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    Уґіс Крастіньш - Уґіс Крастіньш: Україна ще дуже схожа на Радянський Союз
    Уґіс Крастіньш
    Prosport

    Головний тренер збірної України з волейболу поділився враженнями від нашої країни

    Латвійський фахівець Уґіс Крастіньш, який очолює чоловічу збірну України з волейболу, поділився в інтерв’ю Tribuna.com першими враженнями від нашої країни. Тренер здивований повільним темпом змін у країні.

    «Якщо чесно, я не планував тут працювати. Та якось зателефонував аґент та повідомив про пропозицію з України. Порадив спочатку поїхати, а потім уже вирішувати. Відповів так: «Якщо вийду з літака, а мене зустріне старий комуніст, одразу поїду». Та комуніста не було. То ж я вже три роки тут працюю.
    Тут усе повільно розвивається. Сусіди поляки вже набагато далі пішли. Для мене тут спочатку був культурний шок. Навіть у Львові. Україна ближче до того, що бачив у Радянському Союзі. На жаль. Приїхали в Київ грати перший матч. Це був зал, де 1991 року грали останній тур союзного чемпіонату. Все залишилось те саме. Заходжу і не знаю, куди дітися», - розповів Крастіньш.

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