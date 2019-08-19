У Запоріжжі при порожніх трибунах розіграли Кубок Незалежності з волейболу



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Україна - спортивна нація. Людей на волейбольному Кубку Незалежності було так само багато, як на недавньому чемпіонаті Європи з легкоатлетичних багатоборств у Луцьку Федерація волейболу України

Україна святкувала подвійну перемогу

Чоловіча та жіноча збірні України з волейболу готуються до фінальних раундів чемпіонату Європи. Аби збірники отримали додаткову ігрову практику, Федерація волейболу України організувала міжнародний турнір «Кубок Незалежності», який відбувся у запорізькому палаці спорту «Юність».

У змаганнях жінок силами мірялися збірні України, Естонії, Білорусі та срібний призер чемпіонату України – запорізька «Орбіта».

А чоловіча збірна України мала змагатися з командами Білорусі та Індії. Втім індійці останньої миті відмовилися від участі у «Кубку Незалежності», тому , наставник чоловічої команди Уґіс Крастіньш розділив її на дві частини, утворивши збірні Україна-1 та Україна-2. Причому 16 гравців розділилися навпіл не за принципом «лідери» й «резервісти», а цілком рівноцінно, тож нагоду побувати на майданчику отримали фактично всі кандидати до тієї дюжини, яка невдовзі захищатиме честь нашої країни на чемпіонаті Європи.

У складі України-2 грав лідер нашої національної команди Олег Плотницький

У змаганнях жінок перше місце посіла жіноча збірна України, яка виграла всі зустрічі. А у змаганнях чоловіків з двома перемогами найсильнішою стала «Україна-2».

На жаль, волейбольні баталії за участі збірних трьох країн, не зібрали глядацького аншлангу на трибунах палацу спорту «Юність». Навіть за умови, що вхід на міжнародний турнір був вільним, максимальна кількість шанувальників волейболу не сягнула і двох сотень осіб.

Кубок Незалежності-2019

Чоловіки

Україна-1 – Україна-2 – 0:3 (20:25, 18:25, 22:25)

Україна-2 – Білорусь – 3:1 (22:25, 25:23, 25:21, 25:20)

Україна-1 – Білорусь – 0:3 (19:25, 18:25, 19:25)

Чемпіонки Кубка Незалежності-2019

Жінки

Білорусь – Естонія – 3:1 (20:25, 25:21, 25:23, 25:21)

Україна – «Орбіта» (Запоріжжя) – 3:0 (25:17, 25:14, 25:16)

«Орбіта» - Білорусь – 0:3 (13:25, 18:25, 16:25)

Україна – Естонія – 3:1 (29:27, 25:17, 22:25, 25:20)

Україна – Білорусь – 3:0 (25:18, 25:14, 25:22)

«Орбіта» – Естонія - 1:3 (25:21, 9:25, 20:25, 15:25