УЄФА висловив співчуття у зв'язку із загибеллю форварда «Кардіфф Сіті» Еміліано Сали



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Еміліано Сала

Сьогодні, 8 лютого, було оголошено, що знайдене в літаку під водою тіло належить аргентинському футболістові

УЄФА в своєму офіційному Twitter висловив співчуття у зв'язку із загибеллю нападника «Кардіфф Сіті» Еміліано Сали.

«Сумний день. Зараз всі думки і щирі співчуття УЄФА і всієї європейської футбольної сім'ї - з друзями та родичами Еміліано Сали», - йдеться в повідомленні організації.

28-річний Сала перейшов в «Кардіфф Сіті» з «Нанта» в зимове трансферне вікно, ставши найдорожчим футболістом в історії британського клубу. Увечері 21 січня форвард вилетів на приватному літаку в Уельс разом з пілотом Девідом Ібботсоном, але за годину до запланованого прибуття повітряне судно пропало з радарів.

Пізніше пошукова група виявила літак і тіло на дні Ла-Маншу.

Сьогодні, 8 лютого, було оголошено, що знайдене в літаку під водою тіло належить аргентинському футболістові.