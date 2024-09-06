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Український велосипедист завоював «золото» Паралімпійських ігор

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Український велосипедист завоював «золото» Паралімпійських ігор
Єгор Дементьєв
фото: Reuters

Українець тріумфував на дистанції 14,2 км

Український велосипедист Єгор Дементьєв виборов «золото» Паралімпійських ігор 2024 року у груповій шосейній гонці. Про це свідчать результати змагань.

Українець тріумфував на дистанції 14,2 км серед спортсменів класів C4-5. До слова, це вже друга цьогорічна нагорода параатлета. Раніше він здобув «срібло» в особистому переслідуванні на треку.

Дементьєв упродовж усієї дистанції тримався серед лідерів. Його головними конкурентами були французи Кевін ле Канфф і Гатьєн ле Руссо, а також нідерландець Мартен ван де Пол. Зрештою, українець виявився найшвидшим.

Уся четвірка велогонщиків завершила змагання з однаковим часом. Однак фотофініш зафіксував, що Дементьєв був першим. Зокрема, він випередив ле Канффа на цілий корпус велосипеда. Третім став ван де Пол.

Загалом Дементьєв завоював п'ять золотих нагород Паралімпійських ігор різних років. Утім, у груповій гонці українець переміг уперше з часів Лондона-2012. Тоді він також тріумфував у шосейній індивідуалці.

Нагадаємо, що українські паралімпійці продовжують вражати своїми досягненнями на Іграх у Парижі. У восьмий день змагань вони здобули цілих дев'ять медалей, серед яких дві золоті, дві срібні та п'ять бронзових.

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Теги: спорт паралімпійські ігри велосипедист золота медаль

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