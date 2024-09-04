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Українець Лунін претендує на звання найкращого воротаря року

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Українець Лунін претендує на звання найкращого воротаря року
Лунін також потрапив до символічної збірної минулого сезону Ліги чемпіонів

У цьому році Лунін виграв Лігу чемпіонів

Український голкіпер «Реала» Андрій Лунін номінований на премію Яшина. Її вручають найкращому воротарю року.

Інші претенденти на звання найкращого голкіпера 2024 року:

  • Діогу Кошта («Порту», Португалія)
  • Джанлуїджі Доннарумма («ПСЖ», Італія)
  • Грегор Кобель «Боруссія» Д, Швейцарія)
  • Майк Меньян («Мілан», Франція)
  • Гіоргі Мамардашвілі («Валенсія», Грузія)
  • Еміліано Мартінес («Астон Вілла», Аргентина)
  • Унаї Сімон («Атлетік», Іспанія)
  • Янн Зоммер («Інтер, Швейцарія)
  • Ронвен Вільямс («Мемелоді Сандаунз», ПАР)

Еміліано Мартінес є попереднім переможцем премії Яшина. Також її вигравали Тібо Куртуа, Джанлуїджі Доннарумма та Аліссон.

Нагадаємо, Лунін також потрапив до символічної збірної минулого сезону Ліги чемпіонів. Він зіграв у 8 з 13 матчів, в жодному з яких його клуб «Реал» не програв. Середня оцінка українця від Sofascore у цих 8 матчах склала 7,58. 

Варто зазначити, що протягом сезону українець тричі попадав до команди тижня Ліги чемпіонів за версією Sofascore.

Нагадаємо, що клуб Луніна «Реал» став переможцем Ліги чемпіонів.

 


 

 

Джерело
Теги: Тібо Куртуа Андрій Лунін Джанлуїджі Доннарумма НОВИНИ ФУТБОЛУ

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