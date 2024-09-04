Українець Лунін претендує на звання найкращого воротаря року

Лунін також потрапив до символічної збірної минулого сезону Ліги чемпіонів

У цьому році Лунін виграв Лігу чемпіонів

Український голкіпер «Реала» Андрій Лунін номінований на премію Яшина. Її вручають найкращому воротарю року.

Інші претенденти на звання найкращого голкіпера 2024 року:

Діогу Кошта («Порту», Португалія)

Джанлуїджі Доннарумма («ПСЖ», Італія)

Грегор Кобель «Боруссія» Д, Швейцарія)

Майк Меньян («Мілан», Франція)

Гіоргі Мамардашвілі («Валенсія», Грузія)

Еміліано Мартінес («Астон Вілла», Аргентина)

Унаї Сімон («Атлетік», Іспанія)

Янн Зоммер («Інтер, Швейцарія)

Ронвен Вільямс («Мемелоді Сандаунз», ПАР)

Еміліано Мартінес є попереднім переможцем премії Яшина. Також її вигравали Тібо Куртуа, Джанлуїджі Доннарумма та Аліссон.

Нагадаємо, Лунін також потрапив до символічної збірної минулого сезону Ліги чемпіонів. Він зіграв у 8 з 13 матчів, в жодному з яких його клуб «Реал» не програв. Середня оцінка українця від Sofascore у цих 8 матчах склала 7,58.

Варто зазначити, що протягом сезону українець тричі попадав до команди тижня Ліги чемпіонів за версією Sofascore.

Нагадаємо, що клуб Луніна «Реал» став переможцем Ліги чемпіонів.



