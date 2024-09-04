Українець Лунін претендує на звання найкращого воротаря року
У цьому році Лунін виграв Лігу чемпіонів
Український голкіпер «Реала» Андрій Лунін номінований на премію Яшина. Її вручають найкращому воротарю року.
Інші претенденти на звання найкращого голкіпера 2024 року:
- Діогу Кошта («Порту», Португалія)
- Джанлуїджі Доннарумма («ПСЖ», Італія)
- Грегор Кобель «Боруссія» Д, Швейцарія)
- Майк Меньян («Мілан», Франція)
- Гіоргі Мамардашвілі («Валенсія», Грузія)
- Еміліано Мартінес («Астон Вілла», Аргентина)
- Унаї Сімон («Атлетік», Іспанія)
- Янн Зоммер («Інтер, Швейцарія)
- Ронвен Вільямс («Мемелоді Сандаунз», ПАР)
Еміліано Мартінес є попереднім переможцем премії Яшина. Також її вигравали Тібо Куртуа, Джанлуїджі Доннарумма та Аліссон.
Нагадаємо, Лунін також потрапив до символічної збірної минулого сезону Ліги чемпіонів. Він зіграв у 8 з 13 матчів, в жодному з яких його клуб «Реал» не програв. Середня оцінка українця від Sofascore у цих 8 матчах склала 7,58.
Варто зазначити, що протягом сезону українець тричі попадав до команди тижня Ліги чемпіонів за версією Sofascore.
Нагадаємо, що клуб Луніна «Реал» став переможцем Ліги чемпіонів.
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