Євро-2024: Іспанія здобула четвертий титул чемпіонів, перемігши Англію у фіналі

Іспанія виграла з рахунком 2:1

Збірна Іспанії тріумфувала у фіналі Євро-2024, здобувши свою четверту перемогу на чемпіонатах Європи. У захопливому поєдинку проти збірної Англії іспанці продемонстрували майстерність, характер та волю до перемоги, перегравши суперників з рахунком 2:1.

Перший тайм пройшов у відносно спокійному темпі, з невеликою кількістю гольових моментів. Команди більше зосереджувались на контролі м'яча та вивченні тактики суперника. Однак, друга половина зустрічі виявилася значно більш динамічною та напруженою.

На 47-й хвилині Ніко Вільямс відкрив рахунок, завершивши красиву комбінацію іспанців. Здавалося, що «Червона фурія» контролює гру, але на 73-й хвилині Коул Палмер, який вийшов на заміну, зрівняв рахунок потужним ударом з-за меж штрафного майданчика.

Матч Євро-2024 suspilne.media

Збірна Англії отримала новий імпульс і почала активно атакувати, але іспанці не здалися. На 86-й хвилині Мікель Оярсабаль, який також вийшов на заміну, забив вирішальний гол, замкнувши простріл з флангу. Англійці мали шанс врятувати гру на останній хвилині, але Дані Ольмо здійснив неймовірний сейв, вибивши м'яч з лінії воріт. Фінальний свисток зафіксував перемогу Іспанії з рахунком 2:1.

Палмер відзначився дебютним голом на рівні Євро REUTERS/Lee Smith

Для Англії це друга поспіль поразка у фіналі Євро. Вони стали першою командою в історії, яка двічі поспіль програла у фінальних матчах цього престижного турніру. Цей фінал Євро-2024 запам'ятається як захопливий та драматичний поєдинок двох сильних команд. Іспанія заслужено здобула перемогу, продемонструвавши свою майстерність, характер та волю до перемоги.

Євро-2024. Фінал

Іспанія — Англія 2:1

Голи: Вільямс, 47, Оярсабаль, 86 — Палмер, 73

Як відомо, головним арбітром фінального матчу чемпіонату Європи з футболу 2024 року Іспанія – Англія стане французький суддя Франсуа Летексьє.

Нагадаємо, УЄФА готовий розділити «Золоту бутсу» Євро-2024 – трофей, яким нагороджують найкращого бомбардира турніру – поміж шістьма футболістами.