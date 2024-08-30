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Україна виграла перше «золото» на Паралімпійських іграх-2024

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Україна виграла перше «золото» на Паралімпійських іграх-2024
Перші 50 м басейну українець подолав із другим часом – поступався лише представникові Китаю, якого випередив на 0.45 секунди на заключному відрізку дистанці
фото: Reuters

Плавець Олександр Комаров здобув «золото» в плаванні на дистанції 100 м вільним стилем

Сьогодні, 30 серпня, збірна України здобула шосту медаль на Паралімпійських іграх-2024. Плавець Олександр Комаров здобув «золото» в плаванні на дистанції 100 м вільним стилем у класі S5. Про це повідомляє «Суспільне».

Збірна України здобула шосту медаль на Паралімпійських іграх-2024. Плавець Олександр Комаров здобув «золото» в плаванні на дистанції 100 м вільним стилем у класі S5.
Перші 50 м басейну українець подолав із другим часом – поступався лише представникові Китаю, якого випередив на 0.45 секунди на заключному відрізку дистанції.

Фінішу Олександр Комаров дістався за 1:07.77 хвилини – новий паралімпійський рекорд класу S5! Попередній топрезультат з Лондона-2012 зберігав бразилець Даніель Діаш – 1:09.35 хвилини.

Нагадаємо, 29 серпня, українські плавці завоювали ще три медалі на цьогорічній Паралімпіаді-2024, яка проходить в Парижі. Нагороди вибороли українці в плаванні вільним стилем.

Також український плавець Антон Коль завоював срібло на дистанції 100 м на спині у класі S1 на Паралімпійських іграх-2024: це перша медаль української збірної.

Як повідомлялося, у Парижі ввечері 28 серпня відбулася урочиста церемонія відкриття літніх Паралімпійських ігор-2024, які триватимуть до 8 вересня.

У змаганнях візьмуть участь 4 400 спортсменів зі 169 країн. Загалом розіграють 549 комплектів нагород у 22 видах спорту. Україна буде представлена складом зі 140 атлетів, що виступатимуть у 17 видах спорту.

Для нашої збірної Паралімпіада у Парижі стане восьмою. На попередніх літніх Паралімпійських іграх українські спортсмени здобули 98 нагород (24 з яких – золоті), посівши шосте місце у медальному заліку.

Білорусь і Росія допущені на Ігри в індивідуальних змаганнях. Там вони виступатимуть в статусі нейтральних. Зокрема, до змагань допустять 85-90 росіян.

Теги: золота медаль спорт плавання паралімпійські ігри

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