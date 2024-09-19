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Україна піднялася на одну позицію в рейтингу ФІФА після двох поразок поспіль

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Україна піднялася на одну позицію в рейтингу ФІФА після двох поразок поспіль
В активі української збірної 1548.29 бала
Фото: Дан Балашов

України піднялася на 24 місце

ФІФА оновила рейтинг національних збірних.

Попри програні матчі з Албанією (1:2) та Чехією (2:3) у Лізі націй, збірна України піднялася з 25 місця на 24-те.

Зараз в активі української збірної 1548.29 бала, а було 1567.25.

Україна продовжує перебувати поза топ-12 рейтингу ФІФА серед європейських збірних(13-те місце), що не дозволяє потрапити у перший кошик при жеребкуванні відбору до Чемпіонату світу 2026 року.

У топ-10 рейтингу змін не відбулося.

Відсторонена від міжнародних турнірів збірна Росії втратила одну позицію – 34-те місце.

Рейтинг ФІФА станом на 19 вересня 2024 року (в дужках вказана попередня позиція):

1. Аргентина – 1889.02

2. Франція – 1851.92

3. Іспанія – 1836.42

4. Англія – 1817.28

5. Бразилія – 1772.02

6. Бельгія – 1768.14

7. Нідерланди – 1759.95

8. Португалія – 1752.14

9. Колумбія – 1738.72

10. Італія – 1726.31

...

23. Південна Корея – 1572.61

24 (25). Україна – 1548.29

25 (24) Австралія – 1544.3

Нагадаємо, українська збірна розпочала новий сезон Ліги націй з прикрої домашньої поразки. Попри територіальну перевагу та кілька небезпечних моментів біля воріт суперника, «синьо-жовті» пропустили два голи у другому таймі та не змогли втримати переможний рахунок, який відкрив Юхим Конопля.

Другої поразки у Лізі націй 2024/25 Україна зазнала у виїзному матчі проти Чехії. Наша збірна поступилася з рахунком 2:3.

Джерело
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА Збірна України

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