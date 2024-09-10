Ліга націй. Букмекери оцінили шанси України у грі з Чехією
Україна розпочала новий сезон Ліги націй з прикрої домашньої поразки від Албанії
Сьогодні, 10 вересня, о 21:45 за київським часом збірна України з футболу проведе ще один матч у групі В1 Ліги націй-2024/2025 – виїзний поєдинок проти Чехії. Гра пройде у Празі на стадіоні «Епет Арена».
Саме наших суперників букмекери вважають фаворитом поєдинку.
Згідно з інформацією аналітиків міжнародної букмекерської контори bwin, коефіцієнт на перемогу Чехії становить 2.25, на нічию – 3.30, перемогу України – 3.10.
Гру у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo. Також поєдинок можна буде подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, крім OTT-сервісів.
Нагадаємо, українська збірна розпочала новий сезон Ліги націй з прикрої домашньої поразки. Попри територіальну перевагу та кілька небезпечних моментів біля воріт суперника, «синьо-жовті» пропустили два голи у другому таймі та не змогли втримати переможний рахунок.
Відзначимо, що головний тренер національної збірної України Сергій Ребров прокоментував майбутню гру:
«Треба працювати й концентруватися кожну хвилину гри на своїй ролі в команді. Зараз у нас два дні на відновлення. Гравцям важливо розуміти, що це перший поєдинок, усе трапляється. Чехія сьогодні програла – 1:4. Але ми повинні думати про себе, показувати іншу гру в обороні. Це важливо на майбутнє, не лише на наступний матч. Але зараз часу обмаль, потрібно реагувати швидко».
Результати 1-го туру групи В1
- Грузія – Чехія 4:1
- Україна – Албанія 1:2
Турнірна таблиця
- Грузія – 3 очки (різниця м'ячів 4:1)
- Албанія – 3 очки (різниця м'ячів 2:1)
- Україна – 0 очок (різниця м'ячів 1:2)
- Чехія – 0 очок (різниця м'ячів 1:4)
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