Ліга націй. Букмекери оцінили шанси України у грі з Чехією

Україна розпочала новий сезон Ліги націй з прикрої домашньої поразки від Албанії

Сьогодні, 10 вересня, о 21:45 за київським часом збірна України з футболу проведе ще один матч у групі В1 Ліги націй-2024/2025 – виїзний поєдинок проти Чехії. Гра пройде у Празі на стадіоні «Епет Арена».

Саме наших суперників букмекери вважають фаворитом поєдинку.

Згідно з інформацією аналітиків міжнародної букмекерської контори bwin, коефіцієнт на перемогу Чехії становить 2.25, на нічию – 3.30, перемогу України – 3.10.

Гру у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo. Також поєдинок можна буде подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, крім OTT-сервісів.

Нагадаємо, українська збірна розпочала новий сезон Ліги націй з прикрої домашньої поразки. Попри територіальну перевагу та кілька небезпечних моментів біля воріт суперника, «синьо-жовті» пропустили два голи у другому таймі та не змогли втримати переможний рахунок.

Відзначимо, що головний тренер національної збірної України Сергій Ребров прокоментував майбутню гру:

«Треба працювати й концентруватися кожну хвилину гри на своїй ролі в команді. Зараз у нас два дні на відновлення. Гравцям важливо розуміти, що це перший поєдинок, усе трапляється. Чехія сьогодні програла – 1:4. Але ми повинні думати про себе, показувати іншу гру в обороні. Це важливо на майбутнє, не лише на наступний матч. Але зараз часу обмаль, потрібно реагувати швидко».

Результати 1-го туру групи В1

Грузія – Чехія 4:1

Україна – Албанія 1:2

Турнірна таблиця