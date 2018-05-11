Україна дізналася суперників на чемпіонаті Європи-2018 з міні-футболу
- Сьогодні, 20:58
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20 команд були розподілені на п’ять кошиків і у підсумку сформували чотири групи
У п’ятницю, 11 травня у Будинку футболу пройшла церемонія жеребкування чемпіонату Європи 2018 року з міні-футболу, який із 12-го по 18 серпня проходитиме в центрі масового та дитячого футболу парку «Місто Спорту» у Києві.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Цього року континентальний форум вперше в історії прийматиме Україна, а у змаганнях з масового футболу, які мають сотні тисяч прихильників в європейських країнах, візьмуть участь 20 збірних команд.
20 команд були розподілені на п’ять кошиків і у підсумку сформували чотири групи, по дві найкращі збірні з яких потраплять до чвертьфіналів.
Україна як господар фінальної частини автоматично потрапила до групи А та отримала у суперники Чорногорію, Словаччину, Італію та Бельгію.
Жеребкування чемпіонату Європи-2018 з міні-футболу
Група А: УКРАЇНА, Чорногорія, Словаччина, Італія, Бельгія.
Група B: Румунія, Іспанія, Англія, Ізраїль, Австрія.
Група C: Боснія та Герцеговина, Казахстан, Болгарія, Ірландія, Албанія.
Група D: Чехія, Угорщина, Сербія, Туреччина, Азербайджан.