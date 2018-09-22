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    Україна може зіграти матч проти Туреччини у жовтні на «Дніпро-Арені»

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    Фото взяте з сайту football24.ua - Україна може зіграти матч проти Туреччини у жовтні на «Дніпро-Арені»
    Фото взяте з сайту football24.ua

    Збірна України може проводити матчі у Дніпрі і Полтаві

    Президент Федерації футболу України Андрій Павелко повідомив про те, що збірна України може повернутися на «Дніпро-Арену».

    Стадіон у Дніпрі, ймовірно, буде приймати матч збірних України і Туреччини, який заплановано на жовтень.

    Також претендувати на проведення матчів збірної зможе і Полтава.

    «Географія матчів збірної України буде розширюватися. Виконком ФФУ підтримує ідею, щоб матчі збірної проходили у різних містах і дарували вболівальникам радість від спілкування з футболістами.

    У кожному місті, де грає збірна, ми проводимо відкриті тренування, спілкування з уболівальниками, соціальні акції. Я вважаю, що у колективі нинішньої збірної є вже своя аура. Дай Бог, аби у майбутньому ми бачили у грі збірної малюнок, який подобається вболівальникам », - сказав Павелко.

    Джерело: Tribuna.com

    Полтава НОВИНИ ФУТБОЛУ Дніпро Збірна України Андрій Павелко
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