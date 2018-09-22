Україна може зіграти матч проти Туреччини у жовтні на «Дніпро-Арені»



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Фото взяте з сайту football24.ua

Збірна України може проводити матчі у Дніпрі і Полтаві

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко повідомив про те, що збірна України може повернутися на «Дніпро-Арену».

Стадіон у Дніпрі, ймовірно, буде приймати матч збірних України і Туреччини, який заплановано на жовтень.

Також претендувати на проведення матчів збірної зможе і Полтава.

«Географія матчів збірної України буде розширюватися. Виконком ФФУ підтримує ідею, щоб матчі збірної проходили у різних містах і дарували вболівальникам радість від спілкування з футболістами.

У кожному місті, де грає збірна, ми проводимо відкриті тренування, спілкування з уболівальниками, соціальні акції. Я вважаю, що у колективі нинішньої збірної є вже своя аура. Дай Бог, аби у майбутньому ми бачили у грі збірної малюнок, який подобається вболівальникам », - сказав Павелко.

Джерело: Tribuna.com