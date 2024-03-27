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Німеччина обіцяє захистити збірну України на Чемпіонаті Європи з футболу

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Німеччина обіцяє захистити збірну України на Чемпіонаті Європи з футболу
Україна обіграла Ісландію та вийшла на Євро-2024 з футболу
фото: УАФ

Участь України в Євро-2024 дає сигнал, наслідки якого відчуваються далеко за межами спорту

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що правоохоронці добре підготувалися до участі України в Чемпіонаті Європи з футболу, який пройде влітку у Німеччині, повідомляє DW

«Заходи безпеки – на високому рівні й тісно скоординовані між федеральною владою, землями і країнами-учасницями. Ми зробимо все для захисту української команди та її вболівальників. Ми продовжуємо зосереджено проводити підготовку. У фокусі нашої уваги широкий спектр заходів: від захисту від хуліганів та ісламістів до забезпечення кібербезпеки», – сказала міністерка.

Чиновниця також привітала збірну України з виходом у ЧЄ-2024 і заявила, що участь України в Євро-2024 дає сигнал, наслідки якого відчуваються далеко за межами спорту: «Україна є частиною Європи. Ми твердо стоїмо на боці України. Ми захищаємо в Німеччині 1,1 мільйона людей, які втекли від кровопролитної агресивної війни Путіна. Разом з українками та українцями ми вболіватимемо за їхню національну команду».

Що відомо про Євро-2024

Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Німеччина обіцяє захистити збірну України на Чемпіонаті Європи з футболу фото 1

За підсумками жеребкування в грудні Україна потрапила до групи E і зіграє проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії. 

Нагадаємо, збірна України з футболу обіграла Боснію і Герцеговину у плей-оф відбору на чемпіонат Європи 2024 року. Матч на стадіоні в боснійському місті Зениця завершився з рахунком 2:1 на користь гостей.

До слова, збірна України U19 з футболу вийшла на юніорський чемпіонат Європи. Сталося це завдяки перемозі над Швейцарією (3:0) у вирішальному поєдинку елітраунду відбору.

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Теги: чемпіонат Європи Збірна України Німеччина безпека

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