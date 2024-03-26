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Відбулась зустріч Національної платформи доброчесності спорту та Федерації бадмінтону України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Відбулась зустріч Національної платформи доброчесності спорту та Федерації бадмінтону України
фото: Міністерство молоді та спорту України

Ключовими темами заходу стали ризики та проблеми маніпуляцій у спортивних змаганнях національного й міжнародного рівня

У березні в Олімпійському домі відбулася зустріч членів «Національної платформи доброчесності спорту» із представниками Федерації бадмінтону України. Захід присвятили питанням розвитку чесного спорту та протидії корупції у спортивних змаганнях.

Ключовими темами, які протягом події обговорювали фахівці Мінмолодьспорту, НОК України та Федерації бадмінтону України, стали ризики та проблеми маніпуляцій у спортивних змаганнях національного й міжнародного рівня, а також дії МОК та НОК України щодо їх запобігання.

Відбулась зустріч Національної платформи доброчесності спорту та Федерації бадмінтону України фото 1
фото: Міністерство молоді та спорту України

Співробітники Федерації також поділились своїм досвідом впровадження кращих світових практик у забезпеченні чистоти спорту, а представники «Платформи доброчесності спорту» детально розповіли про діяльність платформи та наявні механізми сповіщення про маніпуляції.

Учасники заходу домовились про майбутню співпрацю та проведення спільних інформаційно-освітніх заходів для молодого покоління бадмінтоністів.

«Вдячна учасникам за плідну дискусію та готовність продовжувати спільну роботу в цьому напрямі. Сьогодні Національна платформа послідовно втілює положення Маколінської конвенції проти маніпулювання спортивними змаганнями, і такі події – чудовий інструмент для перетворення ідей на реальні кроки з очищення українського спорту та підтримки спортивної етики», – каже начальниця управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Мінмолодьспорту та голова «Національної платформи доброчесності спорту» Наталія Радчук.

Відбулась зустріч Національної платформи доброчесності спорту та Федерації бадмінтону України фото 2
фото: Міністерство молоді та спорту України

Міжвідомча робоча група «Національна платформа доброчесності  спорту» —  консультативно-дорадчий орган Мінмолодьспорту з представників НОК України, Національної поліції, НАЗК, КРАІЛ, УАФ та гемблінгових операторів.

Минулого року партнером платформи стала компанія Favbet. Компанія забезпечує підтримку заходам платформи, а також бере участь в обміні інформацією щодо підозрілих матчів та результатів.

Протягом 2023 року за сприяння Favbet пройшла зустріч фахівців платформи з представниками федерацій з ігрових видів спорту, а також перша спільна подія з Федерацією хокею України. Її присвятили презентації антикорупційних напрацювань, а також затвердженню плану заходів з промотування принципів доброчесності спорту у 2024 році.

Favbet – один з найбільших спонсорів національного спорту. Компанія є партнером Федерації хокею України й Федерації баскетболу України, а також низки футбольних клубів, спонсорує талановитих спортсменів, а також підтримує розвиток дитячого спорту через благодійний фонд Favbet Foundation.

Теги: спорт

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