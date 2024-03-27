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Україна вийшла на Євро-2024 з футболу, вибухи в Білгороді: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Україна вийшла на Євро-2024 з футболу, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Українці вчетверте поспіль виходять на Євро
фото: УАФ

Збірна України з футболу обіграла Ісландію у вирішальному матчі відбору на чемпіонат Європи 2024 року

Україна обіграла Ісландію та вийшла на Євро-2024 з футболу. У Білгороді пролунали вибухи. Світовий банк ухвалив позику Україні на $1,5 млрд. У Будапешті пройшов протест проти уряду Орбана. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 27 березня, щоб ви були в курсі подій. 

Україна вийшла на Євро-2024 з футболу

Збірна України з футболу обіграла Ісландію у вирішальному матчі відбору на чемпіонат Європи 2024 року. Матч у Вроцлаві закінчився із рахунком 2:1 на користь українців.

Це четвертий поспіль вихід України на Євро. У 2021 році українці дійшли до чвертьфіналу.

У першому таймі українці володіли м'ячем та ініціативою, але небезпечні моменти з'являлися доволі рідко. Ісландія вийшла вперед на 30-й хвилині зустрічі. У другому таймі матчу збірна України змогла відігратися. Спочатку гол забив Віктор Циганков, а другу вольову перемогу в плей-оф Україні приніс гол Михайла Мудрика. 

Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня в Німеччині. За підсумками жеребкування в грудні Україна потрапила до групи E і зіграє проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії. 

Вибухи в Білгороді

Пізно ввечері 26 березня в Білгороді пролунали вибухи, нібито працювала російська ППО. Про це повідомив губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

За його словами, над Білгородом та Білгородським районом ППО збила 18 повітряних цілей. Як зазначив губернатор Білгородської області, постраждав один чоловік, якого доставили до лікарні з пораненнями попереку. 

Гладков заявив, що в Білгородському районі російська ППО нібито відбила повітряну атаку в селищі Дубове, унаслідок чого у двох квартирах багатоквартирного будинку посічені вікна, також різні пошкодження виявлено у дев'яти приватних домоволодіннях. За словами губернатора, було пошкоджено шість автомобілів.

У селі Таврове пошкоджено покрівлі двох приватних домоволодінь та два автомобілі. У селі Микільське пробито покрівлю одного приватного домоволодіння.

Світовий банк ухвалив позику Україні на $1,5 млрд

Рада директорів Світового банку схвалила для України позику для підтримки політики розвитку «Основи зростання» (Growth Foundations Development Policy Loan – DPL) у розмірі $1,5 млрд. Про це йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів України.

«Кошти будуть надані під гарантії уряду Японії через Цільовий фонд Світового банку (ADVANCE Ukraine) обсягом $984 млн, а також під гарантію Великої Британії на суму $516 млн», – зазначається в повідомленні.

Очікується, що кошти надійдуть до держбюджету України вже до кінця березня цього року.

Проєкт DPL спрямований на підтримку реформ в Україні, а кошти зараховуються до загального фонду державного бюджету єдиним траншем за результатами виконаних до її підписання завдань.

Протест проти уряду Орбана

У Будапешті тисячі людей вийшли на протест після того, як в медіа був оприлюднений аудіозапис про можливе приховування корупції в уряді прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Протестувальники вимагали відставки прем'єр-міністра країни. Вони пройшли маршем від будівлі генеральної прокуратури до парламенту, вигукуючи «У відставку, у відставку». Багато з них несли факели.

Перед людьми виступив Петер Мадяр – колишній політичний інсайдер та колишній чоловік ексміністерки юстиції Угорщини Юдіт Варги, який і опублікував аудіозапис. Він також підтвердив наміри створити власну партію, аби кинути виклик Орбану на прийдешніх місцевих виборах і виборах до Європарламенту в червні. 

Уранці 26 березня колишній інсайдер угорського уряду Петер Мадяр оприлюднив аудіозапис, на якому, за його словами, можна почути голос Юдіт Варги, колишньої міністерки юстиції Угорщини, яка розповідає про те, як інші урядовці домоглися видалення доказів з протоколів суду, щоб приховати свою роль у корупційних бізнес-операціях.

Ізраїль завдав удару по Лівану

27 березня Ізраїль завдав авіаудару по Набатії на півдні Лівану, унаслідок чого загинули щонайменше семеро людей.

За даними джерел Reuters, удар був скерований на Центр екстреної допомоги Ісламського угруповання в селі Хеббарія.

Також ввечері у вівторок, 26 березня, поблизу двох міст на північному сході Лівану ізраїльські авіаудари вбили трьох бойовиків «Хезболли». Згодом Ізраїль підтвердив оприлюднену інформацію.

Теги: чемпіонат Європи Ізраїль Світовий банк Збірна України протест Ліван Білгород

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