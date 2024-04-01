Франція відмовилася видавати перепустки на Олімпіаду російським дипломатам

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року

Влада Франції не видала дипломатам російського посольства в Парижі перепусток на пересування центром міста під час Олімпійських ігор 2024 року. Великих очікувань на зміну ситуації немає, йдеться в коментарі дипмісії РФ.

«Станом на сьогодні ситуація без змін – жодних перепусток нам не обіцяють. Більше того, всі чули зроблену мером Парижа Анн Ідальго у Києві заяву про небажаність приїзду російських спортсменів на Олімпіаду. Воно дає чітке уявлення щодо ставлення організаторів Олімпіади до взаємодії з російською стороною загалом. Тож великих очікувань зміни ситуації на краще у нас немає», – йдеться в коментарі дипмісії країни-агресора.

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.