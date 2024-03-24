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Українська тенісистка здолала другу ракетку світу на турнірі в США

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Українська тенісистка здолала другу ракетку світу на турнірі в США
Ангеліна Калініна обіграла другу ракетку світу Аріну Соболенко
фото: WTA

Ангеліна Калініна зіграла з білорускою Аріною Соболенко

Українська тенісистка Ангеліна Калініна виборола перемогу у третьому колі турніру категорії WTA 1000 у Маямі (США).

Ангеліна Калініна (№36 WTA) зіграла з другою ракеткою світу Аріною Соболенко з Білорусі, яка виступає у нейтральному статусі. Поєдинок тривав дві години та завершився за підсумками трьох сетів з рахунком 6:4, 1:6, 6:1.

Для Калініної це – шостий матч у кар'єрі проти суперниці з топ-5 рейтингу та друга перемога в цих іграх.

У 1/8 фіналу українка зустрінеться із представницею Казахстану Юлією Путінцевою (№68 WTA). У минулому суперниці обмінялися перемогами, рахунок в особистих зустрічах – 1:1.

Нагадаємо, що минулого тижня українська тенісистка Марта Костюк зазнала нищівної поразки від першої ракетки світу, польки Ізі Швьонтек, і не змогла вийти до фіналу турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі (США).

До відома, Міжнародна федерація тенісу (ITF) допустила спортсменів із Росії та Білорусії до участі в Олімпіаді у нейтральному статусі.

Теги: теніс Ангеліна Калініна спорт

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