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Українському спортсмену призначили бій проти росіянина. Як він відреагував

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Українському спортсмену призначили бій проти росіянина. Як він відреагував
27-річний український боєць змішаних єдиноборств Ігор Потєря
фото: instagram/theduelist1

Бій Потєря – Магомєдов має відбутися 22 червня в Саудівській Аравії

Світовий розпорядник боїв UFC призначив українцеві Ігорю Потєрі бій з росіянином Шаробутдіном Магомєдовим. Майбутню зустріч анонсував у соцмережах президент організації Дейна Вайт, повідомляє Суспільне спорт.

Українець відреагував спокійно, Потєря пояснив, що зустріч із Магомєдовим для нього організувало керівництво UFC. Водночас майбутнього суперника він назвав «переоціненим».

«Я ніколи не відмовлявся від поєдинків, бо вважаю це слабкістю. Я тут, щоб стати чемпіоном UFC у середній вазі – для цього мені потрібно битися з усіма, – зазначив Потєря в Instagram-дописі. – Я ніколи не вибирав опонентів. Приймаю всі виклики та погоджуюся на ті бої, які дає мені UFC [...] Я вважаю [Магомєдова] надто переоціненим. Скоро в поєдинку покажу вам, чому я так вважаю. [...] «Дуелянт» візьме «Пірата» на абордаж і потопить у Саудівській Аравії».

З 2022 року Потєря провів у UFC п'ять поєдинків, в яких здобув дві перемоги. Свій останній бій у промоушені – проти поляка Роберта Бричека – українець виграв одностайним рішенням після трьох раундів.

Наступний бій українця відбудеться 22 червня в саудівському Ер-Ріяді. Суперником Потєрі стане досі непереможений росіянин Магомєдов, що проводитиме свій другий поєдинок в UFC (у всіх турнірах – 12-0).

Нагадаємо, боксери збірної Росії не братимуть участі у відборі на Олімпіаду-2024. Таким чином, російські боксери не виступлять у Парижі навіть у нейтральному статусі. 

Теги: спорт бій росіяни

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