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Україна оголосила заявку на товариську гру з Польщею

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Україна оголосила заявку на товариську гру з Польщею
Україна продовжує підготовку до Євро-2024
фото: УАФ

Матч Польща – Україна розпочнеться сьогодні о 21.45

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров оголосив заявку на товариську гру з Польщею, яка пройде в рамках підготовки до Євро-2024.

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін

Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Валерій Бондар, 22. Микола Матвієнко, 26. Богдан Михайліченко, 24. Олександр Тимчик

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко, 20. Олександр Зубков.

Нападники: 9. Роман Яремчук, 25. Владислав Ванат, 11. Артем Довбик.

Порівняно з матчем проти Німеччини (0:0), в заявці з’явились захисник «Евертона» Віталій Миколенко та воротар «Реала» Андрій Лунін.

Миколенко пропускав матч з німцями через травму, Лунін – через участь «Реала» у фіналі Ліги чемпіонів.

Матч Польща - Україна розпочнеться сьогодні о 21.45. Після цього підопічні Реброва зіграють з молдаванами – 11-го у Кишиневі.

12 червня національна команда прибуде до місця постійної дислокації на Євро-2024 – міста Вісбаден. У групі на Євро нашими суперниками будуть збірні Румунії, Словаччини та Бельгії.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Лунін Микола Матвієнко Роман Яремчук Олександр Зубков Артем Довбик Валерій Бондар Юхим Конопля Анатолій Трубін Ілля Забарний Михайло Мудрик Олександр Тимчик Сергій Сидорчук Андрій Ярмоленко Олександр Зінченко Руслан Маліновський тренер Віктор Циганков Тарас Степаненко Сергій Ребров Георгій Бущан Микола Шапаренко Віталій Миколенко Георгій Судаков

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