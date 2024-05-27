Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Суд частково задовольнив позов Суперліги до УЄФА та ФІФА

Христина Жиренко
glavcom.ua

Суперліга звинувачувала ФІФА та УЄФА у зловживанні домінуючим становищем та перешкоджанні вільній конкуренції на ринку

Комерційний суд Мадриду частково задовольнив позов європейської Суперліги проти УЄФА та ФІФА, повідомляє El Imparcial.

Суперліга звинувачувала ФІФА та УЄФА у зловживанні домінуючим становищем та перешкоджанні вільній конкуренції на ринку.

За інформацією видання, суд виніс ухвалу, яка зобов'язує УЄФА та ФІФА «припинити  антиконкурентну поведінку і не допускати її в майбутньому, а також негайно усунути всі наслідки антиконкурентної поведінки».

Рішення не є остаточним, УЄФА та ФІФА можуть подати апеляцію.

У грудні Європейський суд ухвалив, що дії ФІФА та УЄФА щодо блокування створення Суперліги суперечать законодавству Євросоюзу про конкуренцію та свободу надання послуг. У прес-релізі суду стверджувалося, що «правила ФІФА та УЄФА про попереднє схвалення міжклубних змагань, таких як Суперліга, суперечать законодавству ЄС» і що «ФІФА та УЄФА зловживають домінуючим становищем».

У січні генеральний секретар Суперліги Анас Лаграрі повідомив, що турнір планується запустити у вересні 2025 року, а деякі клуби, які публічно виступали проти участі, вже підписали угоди в приватному порядку.

У лютому повідомлялося, що Суперліга готується подати позов про відшкодування збитків проти УЄФА на 3,5 мільярда євро.

Нагадаємо, у квітні 2021 року 12 клубів-засновників оголосили про створення Суперліги. Турнір мав конкурувати з Лігою чемпіонів

Після оголошення про створення Суперліги, це рішення засудили низка футбольних асоціацій Європи, а також УЄФА та ФІФА. Також в УЄФА заявили, що будуть запобігати проведенню матчів Суперліги: включно з дискваліфікацією клубів-учасників з внутрішніх чемпіонатів, штрафами та забороною футболістам виступати за свої національні команди.

За кілька днів всі англійські клуби, а організація оголосила про призупинення турніру.

Теги: Суперліга НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Матч «Жирона» – «Гранада» закінчився розгромною перемогою команди українців з рахунком 7:0
Українці допомогли «Жироні» здобути розгромну перемогу в Ла Лізі
25 травня, 00:50
У групових раундах усіх трьох єврокубків виступатимуть по 36 клубів
Україна у футбольних єврокубках наступного сезону. Скільки у нас представників
17 травня, 14:13
Футбол давно перетворився на гру мільйонів
Матч, що призвів до війни, зміна правила через чемпіона Європи та навіть зʼїдені картки: пʼять цікавих фактів про футбол
16 травня, 17:37
До початку чемпіонату Європи команда Сергія Реброва проведе три товариські поєдинки
Ребров обрав склад збірної України на товариські матчі перед Євро-2024
16 травня, 17:27
Донецький «Шахтар» та полтавська «Ворскла» зійдуться в поєдинку за 32-й Кубок України з футболу
Фінал Кубка України з футболу: де дивитися трансляцію
15 травня, 17:06
Артем Довбик є вихованцем черкаського футболу
Збір «на помсту за загиблих ультрас». Довбик задонатив 50 тис. грн на FPV-дрони
7 травня, 14:54
«Боруссія» здобула перемогу над «ПСЖ» у півфіналі Ліги чемпіонів
«Боруссія» здобула перемогу над «ПСЖ» у півфіналі Ліги чемпіонів
2 травня, 00:56
У цьому сезоні Віталій Миколенко провів 28 матчів в Чемпіонаті Англії, відзначившись 2 забитими м'ячами
Один з лідерів збірної України ризикує через травму пропустити Євро-2024
29 квiтня, 16:38
Арбітрам УПЛ можуть підняти оплату за матч до $2,5 тис.
Українським футбольним арбітрам можуть в два рази підняти оплату за матч, – ЗМІ
29 квiтня, 14:24

Новини

Суд частково задовольнив позов Суперліги до УЄФА та ФІФА
Суд частково задовольнив позов Суперліги до УЄФА та ФІФА
Військовий з Житомира встановив рекорд України з віджимання на брусах за годину
Військовий з Житомира встановив рекорд України з віджимання на брусах за годину
Чемпіонат світу з футзалу. Україна дізналася суперників
Чемпіонат світу з футзалу. Україна дізналася суперників
Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону Ла Ліги
Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону Ла Ліги
Українки здобули дві перемоги в перший день «Ролан Гаррос»
Українки здобули дві перемоги в перший день «Ролан Гаррос»
Легендарний хокеїст Ягр відмовився проводити медійні акції разом з російським клубом
Легендарний хокеїст Ягр відмовився проводити медійні акції разом з російським клубом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Привид Пригожина? Командир 92-ї бригади розказав, хто наступає на Харківщину
22K
В Україні зміняться умови виходу на пенсію: скільки років обов'язково потрібно відпрацювати
14K
Як шукатимуть ухилянтів через «Оберіг»: ТЦК пояснив подробиці
11K
Himars та інші види західної зброї стали неефективними на фронті – NYT
9296
Полонений найманець зі Шрі-Ланки розповів, як потрапив в Україну
9107
Оборона Харківщини. Командир 92-ї бригади заявив про успішні контрнаступальні дії

Новини

Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
Вчора, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
Вчора, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
25 травня, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
25 травня, 14:44
Удар по Харкову, Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити по РФ: головне за ніч
25 травня, 06:56

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua