Суд частково задовольнив позов Суперліги до УЄФА та ФІФА

Суперліга звинувачувала ФІФА та УЄФА у зловживанні домінуючим становищем та перешкоджанні вільній конкуренції на ринку

Комерційний суд Мадриду частково задовольнив позов європейської Суперліги проти УЄФА та ФІФА, повідомляє El Imparcial.

Суперліга звинувачувала ФІФА та УЄФА у зловживанні домінуючим становищем та перешкоджанні вільній конкуренції на ринку.

За інформацією видання, суд виніс ухвалу, яка зобов'язує УЄФА та ФІФА «припинити антиконкурентну поведінку і не допускати її в майбутньому, а також негайно усунути всі наслідки антиконкурентної поведінки».

Рішення не є остаточним, УЄФА та ФІФА можуть подати апеляцію.

У грудні Європейський суд ухвалив, що дії ФІФА та УЄФА щодо блокування створення Суперліги суперечать законодавству Євросоюзу про конкуренцію та свободу надання послуг. У прес-релізі суду стверджувалося, що «правила ФІФА та УЄФА про попереднє схвалення міжклубних змагань, таких як Суперліга, суперечать законодавству ЄС» і що «ФІФА та УЄФА зловживають домінуючим становищем».

У січні генеральний секретар Суперліги Анас Лаграрі повідомив, що турнір планується запустити у вересні 2025 року, а деякі клуби, які публічно виступали проти участі, вже підписали угоди в приватному порядку.

У лютому повідомлялося, що Суперліга готується подати позов про відшкодування збитків проти УЄФА на 3,5 мільярда євро.

Нагадаємо, у квітні 2021 року 12 клубів-засновників оголосили про створення Суперліги. Турнір мав конкурувати з Лігою чемпіонів

Після оголошення про створення Суперліги, це рішення засудили низка футбольних асоціацій Європи, а також УЄФА та ФІФА. Також в УЄФА заявили, що будуть запобігати проведенню матчів Суперліги: включно з дискваліфікацією клубів-учасників з внутрішніх чемпіонатів, штрафами та забороною футболістам виступати за свої національні команди.

За кілька днів всі англійські клуби, а організація оголосила про призупинення турніру.