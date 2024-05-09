Іспанці з Луніним вийшли у фінал Ліги чемпіонів з футболу

Іспанський клуб здобув перемогу і вийшов у фінал Ліги чемпіонів

Для «Реала» це шостий фінал Ліги чемпіонів за останні 10 років

«Реал» разом із українцем Андрієм Луніним став другим фіналістом Ліги чемпіонів з футболу. У півфінальному протистоянні іспанський клуб здолав мюнхенську «Баварію», отримавши перемогу з рахунком 2:1.

Перший матч півфінальної серії команда Луніна грала в гостях і звела до нічиї 2:2. Вирішальну гру «Реал» провів на своєму полі у Мадриді.

До середини другого тайму рахунок лишався 0:0, але на 68-й хвилині перший гол у матчі забила «Баварія». Однак на 88-й хвилині нападник «Реала» Хоселу підхопив м'яч та забив гол, зрівнявши рахунок 1:1. А вже через три хвилини Хоселу оформив дубль, вивівши іспанський клуб уперед.

Ліга чемпіонів: півфінал

«Реал» (Іспанія) – «Баварія» (Німеччина) – 2:1 (за сумою двох матчів – 4:3)

Іспанський клуб здобув перемогу і вийшов у фінал Ліги чемпіонів, де його суперником стане «Боруссія» Дортмунд. Фінальний матч відбудеться у суботу, 1 червня.

«Реал» вигравав Лігу чемпіонів рекордні 14 разів. Востаннє клуб виходив до фіналу в чемпіонському сезоні 2021-22.

Для «Реала» це шостий фінал Ліги чемпіонів за останні 10 років. В усіх п'яти попередніх випадках мадридці вигравали.

Нагадаємо, німецький клуб «Боруссія» Дортмунд став першим фіналістом сезону Ліги чемпіонів з футболу. У півфінальному протистоянні німці здолали французький ПСЖ.

Перший матч півфіналу завершився мінімальною перемогою «Боруссії» на домашньому полі – 1:0.