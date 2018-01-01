Україна перемогла Туреччину в плей-офф відбору на чемпіонат Європи з водного поло

Матч-відповідь відбудеться вже в наступну суботу, 3 березня

Чоловіча збірна України з водного поло провалила старт домашньої гри раунду плей-офф відбору на чемпіонат Європи-2018 проти Туреччини, але зуміла відігратися по ходу другої половини матчу (8:8). Україна, як переможець першого раунду відбору, отримала в суперники по раунду плей-офф збірну Туреччини, один з найпростіших варіантів. Для виходу на



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Збірна України з водного поло

Матч-відповідь відбудеться вже в наступну суботу, 3 березня

Чоловіча збірна України з водного поло провалила старт домашньої гри раунду плей-офф відбору на чемпіонат Європи-2018 проти Туреччини, але зуміла відігратися по ходу другої половини матчу (8:8).

Україна, як переможець першого раунду відбору, отримала в суперники по раунду плей-офф збірну Туреччини, один з найпростіших варіантів. Для виходу на Євро-2018 «синьо-жовтій» збірній треба обіграти суперника за сумою двох матчів.

Це завдання здавалася цілком реальним для українців - Туреччина не набагато сильніша нинішньої збірної України. Втім, хвилювання і стрес завадили Україні гідно почати домашній матч раунду плей-офф: в першій чверті Туреччина закинула три сухих м'ячі. Уже в другому періоді українці прийшли в себе і трохи скоротили відставання в рахунку, але все одно пішли на велику перерву, програючи в два м'ячі - 3:5.

На старті третьої чверті господарі води зрівняли рахунок (5:5), але потім Туреччина знову вийшла вперед на один м'яч. Втім, в кінцівці матчу Україна затиснула суперника на його половині поля і не тільки відігралася, але навіть вийшла вперед - 8:7.

Втримати перевагу не вдалося: потужний удар гравця Туреччини зрівняв рахунок за хвилину до кінця матчу. В України був відмінний шанс вирвати перемогу за 20 секунд до фінальної сирени, коли Туреччина грала в меншості: Орест Джура (гравець «Динамо» Львів) отримав м'яч в декількох метрах від воріт, але не влучив у ворота.

Остання атака залишилася за гостями і вони навіть встигли пробити по воротам - воротар «синьо-жовтих» відбив удар на лінії. У підсумку, нічия 8:8, яка залишає шанси України на вихід на чемпіонат Європи. У Туреччині буде складно, але «синьо-жовта» збірна продемонструвала, що вміє грати і може навіть перевершувати суперника.

Матч-відповідь відбудеться вже в наступну суботу, 3 березня. Початок - о 17:00 за Києвом.

Відбір на Євро-2018. Плей-офф

Перший матч

Україна – Туреччина - 8:8 (0:3, 3:2, 2:1, 3:2)

Джерело: sportarena.com