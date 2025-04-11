Україна здобула перемогу над Польщею в Кубку Біллі Джин Кінг

Завтра, 12 квітня відбудеться вирішальна гра української збірної проти Швейцарії

Жіноча збірна України з тенісу здобула перемогу над командою Польщі у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг, вигравши всі три матчі та забезпечивши рахунок 3:0. ​Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок завершила зустріч Людмили та Надії Кіченок проти пари Мартіна Кубка/Мая Хвалінська. Однак, результат цієї гри вже не впливав на загальний підсумок протистояння.

Оскільки раніше Еліна Світоліна принесла жіночій збірній України з тенісу дострокову перемогу в матчевій зустрічі з Польщею в групі Е кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

Кубок Біллі Джин Кінг

Україна – Польща 3:0

Марта Костюк (Україна) – Катажина Кава (Польща) 6:1, 6:2

Еліна Світоліна (Україна) – Мая Хвалінська (Польща) 7:6(4), 6:3

Людмила та Надія Кіченок (Україна) – Мартіна Кубка та Мая Хвалінська (Польща) 7:6 (7:1), 7:6 (7:5).

Наступним суперником української команди стане збірна Швейцарії. Матч відбудеться в суботу, 12 квітня, і визначить переможця групи, який отримає путівку до фінальної частини турніру.

Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня, у поєдинку Кубка Біллі Джин Кінг українка Марта Костюк розгромила полячку Катажину Каву.