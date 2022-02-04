Легенда «Динамо»: В матчі Україна – Росія багато що залежатиме від суддівства

Олег Саленко вважає, що арбітри можуть вплинути на гру

Олег Саленко вважає, що арбітри можуть вплинути на результат півфіналу чемпіонату Європи з футзалу

Рекордсмен чемпіонатів світу з футболу за кількістю забитих м’ячів в одному матчі Олег Саленко вважає, що в півфіналі чемпіонату Європи з футзалу між збірними України та Росії багато що залежатиме від суддівства. На малому майданчику, на думку ветерана, арбітрам простіше керувати грою.

«У футзалі суддям легше вплинути на результат зустрічі. Будь-які дрібні фоли можна свистіти чи пропускати… Будь-який поштовх – фол», – передає слова Саленка sport.ua.

Матч Україна – Росія відбудеться в Амстердамі 4 лютого (де дивитися).

УЄФА раніше розводила українців з командами країни агресора, але уникнути такої зустрічі в грі плей-оф не було можливості.

Олег Саленко встановив рекорд чемпіонатів світу, коли забив 1994 року п'ять голів у ворота збірної Камеруну.

Раніше українська бобслеїстка Лідія Гунько висловила свою думку про неможливість уникнути на змаганнях зустрічей з представниками країни-окупанта.