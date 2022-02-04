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    Легенда «Динамо»: В матчі Україна – Росія багато що залежатиме від суддівства

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    Олег Саленко вважає, що арбітри можуть вплинути на гру - Легенда «Динамо»: В матчі Україна – Росія багато що залежатиме від суддівства
    Олег Саленко вважає, що арбітри можуть вплинути на гру
    фото з відкритих джерел

    Олег Саленко вважає, що арбітри можуть вплинути на результат півфіналу чемпіонату Європи з футзалу

    Рекордсмен чемпіонатів світу з футболу за кількістю забитих м’ячів в одному матчі Олег Саленко вважає, що в півфіналі чемпіонату Європи з футзалу між збірними України та Росії багато що залежатиме від суддівства. На малому майданчику, на думку ветерана, арбітрам простіше керувати грою.

    «У футзалі суддям легше вплинути на результат зустрічі. Будь-які дрібні фоли можна свистіти чи пропускати… Будь-який поштовх – фол», – передає слова Саленка sport.ua.

    Матч Україна – Росія відбудеться в Амстердамі 4 лютого (де дивитися).

    УЄФА раніше розводила українців з командами країни агресора, але уникнути такої зустрічі в грі плей-оф не було можливості.

    Олег Саленко встановив рекорд чемпіонатів світу, коли забив 1994 року п'ять голів у ворота збірної Камеруну.

    Раніше українська бобслеїстка Лідія Гунько висловила свою думку про неможливість уникнути на змаганнях зустрічей з представниками країни-окупанта.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи футзал
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    Легенда «Динамо»: В матчі Україна – Росія багато що залежатиме від суддівства