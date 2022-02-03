«Динамо» зачинило офіс. Всі співробітники пішли на самоізоляцію

У футбольному клубі спалах коронавірусу

Офіс київського «Динамо» зачинили. Коронавірусом заразилися одразу 10 співробітників, в тому числі один з керівників клубу. Про це повідомляє Meta-ratings.

Двері на стадіоні «Динамо» будуть зачинені мінімум до наступного тижня.

Перша команда «Динамо» і молодіжний склад киян готуються до другої частини сезону на зборах у Туреччині.

Тим часом в останні дні трансферного вікна кияни влаштували своїх футболістів в іноземні клуби. Владислав Супряга гратиме в італійській «Сампдорії», а Артем Шабанов – в угорському «Фехерварі».

Раніше кияни віддали в оренду до іспанської команди нападника Еріка Раміреса.