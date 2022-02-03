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    «Динамо» зачинило офіс. Всі співробітники пішли на самоізоляцію

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    Офісні працівники &laquo;Динамо&raquo; пішли на карантин - «Динамо» зачинило офіс. Всі співробітники пішли на самоізоляцію
    Офісні працівники «Динамо» пішли на карантин
    фото: meta-ratings

    У футбольному клубі спалах коронавірусу

    Офіс київського «Динамо» зачинили. Коронавірусом заразилися одразу 10 співробітників, в тому числі один з керівників клубу. Про це повідомляє Meta-ratings.

    Двері на стадіоні «Динамо» будуть зачинені мінімум до наступного тижня.

    Перша команда «Динамо» і молодіжний склад киян готуються до другої частини сезону на зборах у Туреччині.

    Тим часом в останні дні трансферного вікна кияни влаштували своїх футболістів в іноземні клуби. Владислав Супряга гратиме в італійській «Сампдорії», а Артем Шабанов – в угорському «Фехерварі».

    Раніше кияни віддали в оренду до іспанської команди нападника Еріка Раміреса.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» коронавірус
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    «Динамо» зачинило офіс. Всі співробітники пішли на самоізоляцію