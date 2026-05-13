Україна вже здобула 11 нагород на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби

За останні два дні скарбничка збірної поповнилася новими медалями у стрільбі з пістолета

Континентальна першість з кульової стрільби триватиме до 18 травня

Українські спортсмени продовжують успішний виступ на континентальній першості з кульової стрільби в Осієку (Хорватія). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

За останні два дні скарбничка збірної поповнилася новими медалями у стрільбі з пістолета.

11 травня (стандартний пістолет, 25 м):

Володимир Пастернак – «золото» (чоловіки);

Чоловіча команда (Володимир Пастернак, Павло Коростильов, Максим Городинець) – «золото»;

Владислав Медушевський – «золото» (юніори);

Олена Костевич – «срібло» (жінки);

Жіноча команда (Олена Костевич, Анастасія Німець, Юлія Коростильова) – «срібло»;

Павло Коростильов – «бронза» (чоловіки);

Олексій Ціон – «бронза» (юніори).

12 травня (довільний пістолет, 50 м)

Чоловіча команда (Ігор Соловей, Віктор Банькін, Олег Омельчук) – «золото»;

Юніорська команда (Максим Гімон, Максим Камінський, Іван Мартинюк) – «золото»;

Ігор Соловей – «срібло» (чоловіки);

Максим Камінський – «бронза» (юніори).

Загалом доросла збірна України вже виборола 11 нагород на цьому турнірі, ще чотири медалі здобули юніори. Континентальна першість триватиме до 18 травня.

Нагадаємо, ураїнець Ярослав Амосов здобув другу поспіль перемогу в UFC, задушивши іспанця Хоеля Альвареса «трикутником» у другому раунді, а потім влаштував несподіване шоу – станцював брейк-данс просто в октагоні.

На початку другого раунду суперники обмінялися ударами. Тоді Амосов підняв Альвареса і ефектно впечатав у килим, після чого вийшов на «ручний трикутник» і змусив іспанця постукати.

Послужний список 32-річного Амосова тепер налічує 30 перемог при одному поразці. У Альвареса (23–4) перервалася серія з чотирьох перемог.

Одразу після перемоги Амосов вибіг у центр октагону та несподівано почав танцювати брейк-данс. Він виконав кілька рухів, після чого ефектно завершив святкування фірмовою позою на боці. Фанати MMA у соцмережах одразу звернули увагу, що подібне святкування добре знайоме шанувальникам серії відеоігор EA Sports UFC, де бійці можуть аналогічно святкувати перемоги.