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    Україна візьме участь у чемпіонаті світу з фігурного катання серед дорослих аматорів

    • Сьогодні, 16:27
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    Нашу країну представлять дев'ять спортсменок

    14-19 травня 2018 року у німецькому місті Оберстдорф почнеться найголовніший старт сезону-2017/18 для дорослих аматорів – чемпіонат світу з фігурного катання на ковзанах.

    Цього року на світовій першості будуть змагатися майже 1000 спортсменів, інформує офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

    Україну будуть представляти наступні спортсменки:

    - Олена Шумаріна, у категоріях Бронза Артистик клас 4 та Бронза клас 4;

    - Світлана Никитенко, у категоріях Бронза Артистик клас 3В та Бронза клас 3В;

    - Алещенко Юлія, у категоріях Бронза Артистик клас 2А та Бронза клас 2А;

    - Оксана Гунько, у категоріях Бронза Артистик клас 2А та Бронза клас 2А;

    - Оксана Риндіна, у категорії Бронза Артистик клас 1А;

    - Дарія Яковенко, у категоріях Бронза Артистик клас 1А та Бронза клас 1А;

    - Наталя Гончарова, у категоріях Срібло Артистик клас 2 та Срібло клас 2;

    - Олена Злобінцева, в категоріях Срібло Артистик клас 2 та Срібло клас 2;

    - Анастасія Ольхова, в категоріях Срібло Артистик клас 1 та Срібло клас 1.

    чемпіонат світу фігурне катання українці
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