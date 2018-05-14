Україна візьме участь у чемпіонаті світу з фігурного катання серед дорослих аматорів
- Сьогодні, 16:27
-
Розсилка
Нашу країну представлять дев'ять спортсменок
14-19 травня 2018 року у німецькому місті Оберстдорф почнеться найголовніший старт сезону-2017/18 для дорослих аматорів – чемпіонат світу з фігурного катання на ковзанах.
Цього року на світовій першості будуть змагатися майже 1000 спортсменів, інформує офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.
Україну будуть представляти наступні спортсменки:
- Олена Шумаріна, у категоріях Бронза Артистик клас 4 та Бронза клас 4;
- Світлана Никитенко, у категоріях Бронза Артистик клас 3В та Бронза клас 3В;
- Алещенко Юлія, у категоріях Бронза Артистик клас 2А та Бронза клас 2А;
- Оксана Гунько, у категоріях Бронза Артистик клас 2А та Бронза клас 2А;
- Оксана Риндіна, у категорії Бронза Артистик клас 1А;
- Дарія Яковенко, у категоріях Бронза Артистик клас 1А та Бронза клас 1А;
- Наталя Гончарова, у категоріях Срібло Артистик клас 2 та Срібло клас 2;
- Олена Злобінцева, в категоріях Срібло Артистик клас 2 та Срібло клас 2;
- Анастасія Ольхова, в категоріях Срібло Артистик клас 1 та Срібло клас 1.