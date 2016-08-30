Україна залишиться без медалей чемпіонату світу з важкої атлетики у США

Збірну команду нашої країни дискваліфікували за допінг

В Анагаймі (США) у четвер, 30 листопада, завершився перший день чемпіонату світу з важкої атлетики, прем’єрними переможцями якого стали в'єтнамець Кім Туан Тач (вагова категорія до 56 кг), колумбієць Франсіско Антоніо Москера (62 кг) та індіанка Чану Мірабай (48 кг). 83-й чемпіонат світу серед чоловіків і 26-й серед жінок пропускають



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Збірну команду нашої країни дискваліфікували за допінг

В Анагаймі (США) у четвер, 30 листопада, завершився перший день чемпіонату світу з важкої атлетики, прем’єрними переможцями якого стали в'єтнамець Кім Туан Тач (вагова категорія до 56 кг), колумбієць Франсіско Антоніо Москера (62 кг) та індіанка Чану Мірабай (48 кг).

83-й чемпіонат світу серед чоловіків і 26-й серед жінок пропускають дискваліфіковані на рік спортсмени дев'яти країн: Росії, Китаю, Туреччини, Білорусі, Азербайджану, Казахстану, Вірменії, Молдови й України.

30 вересня 2017 року Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) відсторонила збірні Росії, Казахстану, Китаю, Білорусі, Азербайджану, Вірменії, Туреччини, Молдови й України від участі у чемпіонаті світу 2017 року.

У спортсменів з цих країн після повторної перевірки допінг-проб з Олімпіад 2008 року у Пекіні та 2012 року у Лондоні було виявлено не менше трьох позитивних результатів.

1 жовтня 2017 року виконком IWF відсторонив Федерацію важкої атлетики Болгарії на один рік від участі у міжнародних стартах за невиплату штрафу у розмірі 500 тисяч доларів США, тому Болгарія теж не бере участь у чемпіонаті світу у США.

Чемпіонат світу-2017 з важкої атлетики завершиться 5 грудня.

Нагадаємо, була інформація, що Україна подаватиме апеляцію на дискваліфікацію збірної.

Джерело: Укрінформ