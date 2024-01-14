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Гарантії безпеки для України: з якими країнами тривають переговори

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Гарантії безпеки для України: з якими країнами тривають переговори
Володимир Зеленський та Ріші Сунак підписали безпекову угоду між Україною та Великою Британією
фото: Офіс президента України

Ще шість країн можуть невдовзі надати Україні гарантії безпеки

Україна і Велика Британія 12 січня підписали двосторонню безпекову угоду, яка діятиме до вступу нашої країни в НАТО. Аналогічні документи напрацьовуються і з іншими країнами. Про це розповів радник голови Офісу президента Владислав Власюк в етері телемарафону.

За словами посадовця, гарантії безпеки розробляються також із:

  • США;
  • Німеччиною;
  • Італією;
  • Францією;
  • Канадою;
  • Польщею.

«Із ними пропрацьовуються дуже схожі документи, ідея ідентична для всіх країн – надання безпекових гарантій для України. Це поступовий інтеграційний вступ до системи координат НАТО через ці безпекові договори», – додав Власюк.

Нагадаємо, що 12 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув із робочим візитом до Києва. Із ним зустрівся президент Володимир Зеленський.

Лідери двох країн підписали договір, який називається «Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії». Відповідно до неї, Велика Британія надаватиме Україні «постійну та всебічну підтримку» протягом наступного десятиліття. Зокрема, Лондон обмінюватиметься з Україною розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонно-промислову співпрацю.

Зазначимо, цей договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами «Групи семи» та державами, що до них приєдналися. Безпекові зобов’язання Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.

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Теги: Україна безпека переговори

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