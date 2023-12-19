Беленюк прокоментував списки спортсменів, які не повернулися до України

Нардеп: «Людям треба довіряти»

Місяць тому Мінспорту оприлюднило список спортсменів, які виїхали за кордон за спеціальним дозволом, але вчасно не повернулися. Вплинути на такі випадки важко, а повна заборона виїзду – не вихід. Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» висловив український олімпійський чемпіон попередньої літньої Олімпіади в Токіо та нардеп від «Слуги народу» Жан Беленюк.

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«Наразі ця проблема (виїзду спортсменів за кордон – «Главком») вирішується таким чином. Є календар міжнародних змагань, федерація подає документи в Мінспорту згідно з цим календарем, що на такі-то змагання в нас їде такий-то представник від України, йому треба виїхати в певні строки. Перед виїздом щоразу ті, хто виїжджає з нашою збірною, пишуть заяви з приводу того, що зобов’язуються повернутись в такий-то термін. На базі цих документів міністерство робить подання на прикордонну службу, яка нас відпускає за кордон», – пояснив Беленюк.

На його думку, коли людина вже за кордоном і вирішила не повертатися – на це важко вплинути. «Це стосується вже її особистих цінностей, тут важко спрогнозувати. І тому або треба нікого не випускати, або не уникнути отаких моментів. Добре, що їх не так багато. Але за замовчуванням людям треба довіряти. Думаю, тренери повинні розуміти такі ризики, тому що відповідальність падає і на федерацію, і на тренера, який не догледів…», – зауважив нардеп.

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Як відомо, у списку спортсменів, які виїхали за кордон і вчасно не повернулися, є багато українських футбольних легіонерів-«збірників», які грають у зарубіжних чемпіонатах. На думку Беленюка, щодо них має бути розроблена інша система, оскільки сезон клубної гри триває більшу частину року.

«Наскільки я розумію, вони потрапили до цього переліку, тому що виїжджали, умовно кажучи, грати за збірну, і потім, незважаючи на те, що потрібно було повернутися, продовжили грати за кордоном уже за свій клуб. І формально таким чином порушили цю домовленість з Міністерством. Але всі все розуміють, вболівають за наших футболістів, знають, де перебуває той же Мудрик. Інша історія – коли людина виїжджає і каже, що не бачить свого майбутнього в Україні, і користується цією можливістю, щоб виїхати і не повертатися. Звісно, це порушення і такі люди потрапляють до таких списків», – підкреслив олімпійський чемпіон.

Зокрема, таким чином кілька артистів не повернулися з-за кордону, після чого був ускладнений виїзд і всім іншим артистам. Однак спортсменам, ну думку Беленюка, таке не загрожує.

«Я не думаю, що зі спортсменами вийде така ж історія. Якщо перестануть давати дозволи для виїзду на змагання, тоді вже жодні Олімпійські Ігри, чемпіонати Європи та якісь міжнародні турніри нам не світять. Це взагалі зупинить весь український спорт», – пояснив спортсмен.

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Нагадаємо, що Міністерство спорту України оновило список спортсменів, які не повернулися з-за кордону. До списку з більш ніж 300 ухилянтів потрапили футболісти збірної України Михайло Мудрик («Челсі», Англія), Артем Довбик та Віктор Циганков (обидва «Жирона», Іспанії), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія) та Ілля Забарний («Борнмут», Англія).

Як відомо, 26 травня 2022 року Кабмін дозволив виїзд за кордон спортсменам та тренерам. Вони можуть перебувати за кордоном безперервно не більше 30 днів, але не менше тривалості спортивного заходу. Термін перебування за кордоном може бути продовжений, якщо спортсмени братимуть участь в іншому заході після закінчення попереднього.