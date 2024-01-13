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Польща під час ранкової атаки на Україну підіймала авіацію: подробиці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Польща під час ранкової атаки на Україну підіймала авіацію: подробиці
Літак F-16 військово-повітряних сил Польщі
фото: Wikimedia Commons (ілюстративне)

Поляки, які мешкають поблизу кордону з Україною, заявляли про підвищення рівня шуму

Сьогодні вранці Польща підіймала у небо авіацію. У цей час російські загарбники атакували Україну ракетами. Про це повідомили збройні сили Польщі у соцмережі X (Twitter).

Як пояснили військові, авіація Польщі та союзників була залучена через «підвищену активність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язану з намірами завдати ударів по території України».

Поляки, зокрема ті, що мешкають на південному сході країни, заявляли про підвищення рівня шуму. Майже через три години польські збройні сили повідомили, що авіація повернулася до стандартних позицій на тлі зменшення загрози.

«Польська армія постійно моніторить ситуацію на території України та залишається в постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі», – наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що під час масованого обстрілу РФ території України 29 грудня повітряний простір Польщі порушив невідомий об'єкт. Пізніше з'ясувалося, що то була російська ракета. У зв'язку з інцидентом польський президент Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовими.

Читайте також: Ракета РФ порушила повітряний простір Польщі: влада країни назвала ймовірний задум Кремля
Теги: Польща авіація обстріл Україна

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