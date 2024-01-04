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Білий дім підтвердив відсутність зловживань із військовою допомогою в Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Білий дім підтвердив відсутність зловживань із військовою допомогою в Україні
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі
фото з відкритих джерел

З американського боку відбувається пряма взаємодія з українською стороною щодо підзвітності в цьому питанні

Адміністрація США не виявила жодних ознак зловживання зі зброєю, яка була передана Україні та продовжує ретельно працювати, щоби гарантувати Конгресу й американцям, що вся допомога використовується за призначенням. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

«Ми не бачили жодних ознак того, що цього (відповідальності в Україні – ред.) немає, або щоб мала місце широкомасштабна корупція чи зловживання з боку української армії», – сказав Кірбі.

Він також підкреслив, що з американського боку відбувається пряма взаємодія з українською стороною щодо підзвітності в цьому питанні. З цією метою в Києві працюють фахівці зі США.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати вже не мають коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги. 

Нагадаємо, уже 30 грудня у міністерства оборони США закінчилися кошти на заміну зброї, відправленої в Україну. 

У Верхній палаті Сенату США вважають, що переговори щодо фінансування, яке передбачає кошти для України, мають прогрес, однак голосування за законопроєкт, ймовірно, відбудеться вже наступного року.

Сенат США відклав святкові канікули через переговори щодо допомоги Україні.

Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію щодо продовження на тиждень роботи обидвох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом. У Білому домі вважають, що республіканці не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.

До слова, речник Державного департаменту США Метью Міллер спростовував інформацію ЗМІ про нібито зміну американської стратегії підтримки України в її протистоянні повномасштабній російській агресії.

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Теги: Адміністрація Президента озброєння Сенат США корупція Україна фінансування

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