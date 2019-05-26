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    Українці несподівано перемогли на виїзді на старті «Золотої Євроліги» з волейболу

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    Українці показали в тампере яскравий волейбол - Українці несподівано перемогли на виїзді на старті «Золотої Євроліги» з волейболу
    Українці показали в тампере яскравий волейбол
    Фото з соцмереж

    Наша команда показала красиву гру у фінському Тампере

    Чоловіча збірна України з волейболу успішно стартувала у «Золотій Євролізі-2019».

    У першому турі підопічні латвійського тренера Уґіса Крастіньша трохи несподівано здолали на виїзді збірну Фінляндії. Найрезультативнішим у складі нашої команди був гравець російського «Бєлогор'я» Ян Єрещенко.

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    Фінляндія - Україна - 1:3 (30:28, 22:25, 17:25, 22:25)

    Фінляндія: Суїгконен (12), Сіїріля (5), Кайсласало (15), Ронкайнен (12), Сінкконен (7), Акселі Ланкінен (1); Кермінен (ліберо), Брейлін (ліберо), Гаапакоскі (2), Поркка, Йокела (4), Пеету Мякінен (2). Тренер - Жоель Бенкс

    Україна: Ян Єрещенко (18), Максим Дрозд (12), Володимир Ковальчук (1), Олег Плотницький (12), Юрій Семенюк (13), Тевкун (15); Денис Фомін (ліберо), Горден Брова (ліберо), Владислав Діденко (3), Ілля Ковальов. Тренер - Уґіс Крастіньш

    25 травня. Тампере. Льодова арена «Тампере»

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    Українці несподівано перемогли на виїзді на старті «Золотої Євроліги» з волейболу
    Українці несподівано перемогли на виїзді на старті «Золотої Євроліги» з волейболу
    Українці несподівано перемогли на виїзді на старті «Золотої Євроліги» з волейболу
    Українці несподівано перемогли на виїзді на старті «Золотої Євроліги» з волейболу
    Українці несподівано перемогли на виїзді на старті «Золотої Євроліги» з волейболу
    Українці несподівано перемогли на виїзді на старті «Золотої Євроліги» з волейболу
    Фото з соцмереж

    Крім українців і фінів, у групі С «Золотої Євроліги» виступають команди Білорусі і Чехії. Вони свій стартовий поєдинок проведуть у неділю, 26 травня. Українська збірна наступний поєдинок проведе 29 травня у Чехії.

     Читайте також: Українські волейболістки розпочали «Золоту Євролігу» зі впевненої перемоги
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