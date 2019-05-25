Українські волейболістки розпочали «Золоту Євролігу» зі впевненої перемоги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гарій Єґіазаров і збірна України здобули першу перемогу в «Золотій Євролізі-2019» Федерація волейболу України

Наші дівчата не мали проблем зі збірною Словаччини

Жіноча збірна України з волейболу розпочала виступи в «Золотій Євролізі-2019» зі впевненої перемоги над командою Словаччини.

Україна – Словаччина – 3:0 (25:17, 25:22, 25:17)

Україна: Політанська (набрала 3 очки), Карина Денисова (6), Карпець (7), Биценко (8), Степанюк (13), Дорсман (15); Нємцева (ліберо). Тренер – Гарій Єґіазаров

Словаччина: Радосова (9), Хрончекова (6), Сундерлікова (12), Костеланска, Герелова (8), Кошекова; Спанкова (ліберо), Янцова (ліберо), Кіякова (3), Палгутова (4), Худечова, Янчова. Тренер – Марко Фенольо

25 травня. Запоріжжя. Палац спорту «Юність». 450 глядачів

Збірна Словаччини ніколи не мала в своєму складі зірок екстра-класу. Проте третій сезон поспіль вона грає приблизно одним складом, тож на незіграність її італійському наставнику Марко Фенольо жалітися було гріх. Українська ж національна команда вимушено зазнала суттєвих кадрових змін, тож головним для підопічних Гарія Єґіазарова було завдання старанно гнути свою ігрову лінію, незважаючи на цілком очікувані й зрозумілі помилки та прорахунки. До честі українок, загалом вони впоралися із цим кваліфіковано, маючи певні труднощі лише в другому сеті. Але, зрештою, розібралися і в ньому і. Тим більше, в двох інших партіях господарки взагалі не залишили суперницям жодних шансів на вдалу контргру.

Крім словачок, суперницями української збірної по групі «Золотої Євроліги» є Швеція і Чехія. Чешки сьогодні перемогли скандинавок на їхньому майданчику - 3:0. Наступний поєдинок турніру українки проведуть на виїзді, 29 травня, проти Швеції.

Додамо, що виступи в «Золотій Євролізі» українські тренери розглядають крізь призму підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи.

Джерело: Федерація волейболу України