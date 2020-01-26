Збірна України з Хижняком перемогла на турнірі з боксу в Болгарії (відео)
Олександр Хижняк з тренерами
sport.pl.ua
Наші боксери вибороли 10 медалей на Кубку Странджа
Збірна України з боксу стала переможцем міжнародного турніру Кубок Странджа в Болгарії.
Загалом наші спортсмени вибороли 10 медалей: 4 золотих, 1 срібну, 5 бронзових.
Лідер збірної України Олександр Хижняк у категорії до 75 кг переміг у фіналі білоруса Вадима Панкова.
Чемпіонами також стали Юлія Циплакова (57 кг), Ярослав Харциз (67 кг), Цотне Рогава (понад 91 кг). Срібна медаль у Степана Грекула в категорії до 81 кг.
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