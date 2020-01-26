  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Збірна України з Хижняком перемогла на турнірі з боксу в Болгарії (відео)

    • Розсилка
    Олександр Хижняк з тренерами - Збірна України з Хижняком перемогла на турнірі з боксу в Болгарії (відео)
    Олександр Хижняк з тренерами
    sport.pl.ua

    Наші боксери вибороли 10 медалей на Кубку Странджа

    Збірна України з боксу стала переможцем міжнародного турніру Кубок Странджа в Болгарії.

    Загалом наші спортсмени вибороли 10 медалей: 4 золотих, 1 срібну, 5 бронзових.

    Лідер збірної України Олександр Хижняк у категорії до 75 кг переміг у фіналі білоруса Вадима Панкова.

    Чемпіонами також стали Юлія Циплакова (57 кг), Ярослав Харциз (67 кг), Цотне Рогава (понад 91 кг). Срібна медаль у Степана Грекула в категорії до 81 кг.  

     Читайте також: Український боксер Редкач програв своєму кумиру
    бокс Олександр Хижняк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ