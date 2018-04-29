Українці успішно стартували на чемпіонаті світу з пауерліфтингу

В активі наших співвітчизників уже шість нагород

Днями у місті Потчефструм (ПАР) стартувала світова першість з пауерліфтингу з жиму лежачи. Українці вже мають перші нагороди та здобутки – шість нагород до активу вітчизняної збірної здобули юнаки та юніори. Ігор Оробець став віце-чемпіоном світу серед юнаків у вазі 105 кг, інформує офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.