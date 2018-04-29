Українці успішно стартували на чемпіонаті світу з пауерліфтингу
- Вчора, 19:09
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В активі наших співвітчизників уже шість нагород
Днями у місті Потчефструм (ПАР) стартувала світова першість з пауерліфтингу з жиму лежачи.
Українці вже мають перші нагороди та здобутки – шість нагород до активу вітчизняної збірної здобули юнаки та юніори.
Ігор Оробець став віце-чемпіоном світу серед юнаків у вазі 105 кг, інформує офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.
Повний комплект нагород зібрали юніори.
Титул чемпіона світу у вазі 93 кг завоював Артур Зальотов, встановивши рекорд Європи — 290 кг.
Михайло Малкуш (59 кг), Микита Жуковський (102 кг) та Юрій Монастирський (120 кг) піднялися на другу сходинку турнірного п'єдесталу.
Бронзовим призером змагань у вазі 74 кг став Руслан Рузімурадов.