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    Українці успішно стартували на чемпіонаті світу з пауерліфтингу

    В активі наших співвітчизників уже шість нагород
    Днями у місті Потчефструм (ПАР) стартувала світова першість з пауерліфтингу з жиму лежачи. Українці вже мають перші нагороди та здобутки – шість нагород до активу вітчизняної збірної здобули юнаки та юніори. Ігор Оробець став віце-чемпіоном світу серед юнаків у вазі 105 кг, інформує офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.
    • Вчора, 19:09
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    В активі наших співвітчизників уже шість нагород

    Днями у місті Потчефструм (ПАР) стартувала світова першість з пауерліфтингу з жиму лежачи.

    Українці вже мають перші нагороди та здобутки – шість нагород до активу вітчизняної збірної здобули юнаки та юніори.

    Ігор Оробець став віце-чемпіоном світу серед юнаків у вазі 105 кг, інформує офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.

    Повний комплект нагород зібрали юніори.

    Титул чемпіона світу у вазі 93 кг завоював Артур Зальотов, встановивши рекорд Європи — 290 кг.

    Михайло Малкуш (59 кг), Микита Жуковський (102 кг) та Юрій Монастирський (120 кг) піднялися на другу сходинку турнірного п'єдесталу.

    Бронзовим призером змагань у вазі 74 кг став Руслан Рузімурадов.

    спорт чемпіонат світу українці
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