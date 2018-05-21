Українці вибороли 13 медалей на чемпіонаті світу з класичного жиму лежачи

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Чотири з них стали золотими

У місті Вантаа (Фінляндія) відбувся чемпіонат світу з класичного пауерліфтингу в програмі жим лежачи. Загалом у змаганнях взяли участь близько 600 спортсменів з 28 країн.

Україну представляли 26 атлетів. На рахунку збірної 13 нагород (чотири золоті, сім срібних і дві бронзові), інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

Найбільш успішно виступила збірна дівчат (до 18 років). Саме дівчата здобули командне срібло – єдину командну нагороду наших ліфтерів. Чемпіонко світу стала Леоненко Христина (в.к. 43 кг). Віце-чемпіонками світу серед дівчат 2018 року стали Череменко Наталія (в.к. 47 кг) та Купаєва Катерина (в.к. 63 кг).

Жіноча половина юніорської збірної здобула три срібла. Призерками стали Друзяка Вікторія (в.к. 47 кг), Рикун Ганна (в.к. 57 кг) та Шлопко Тетяна (в.к. 52 кг).

Щавінська Тетяна (в.к. 47кг) за віком ще юніорка, але її досягнення дозволили їй виступати серед жінок відкритої вікової категорії. Вона стала чемпіонкою світу, віджавши 82,5 кг.

У юнацької збірної три нагороди. Чемпіоном світу став Антошко Денис (в.к. 83 кг), який віджав 105 кг. Бронзові призери: Бабюк Ростислав та Оробець Ігор.

Чоловіча збірна має на рахунку два срібла, які здобули Цатурян Володимир (в.к. 74 кг), віджавши 195 кг, та Пархоменко Сергій (в.к. 105 кг), який віджав 238 кг.

Чернишов Олександр, який виступав у категорії Мастерс 2, здобув ще одне золото нашій збірній, віджавши 147,5 кг у ваговій категорії до 66 кг.