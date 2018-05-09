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    Українці вибороли медалі з незвичного змагання в Римі

    «Битва Націй» - найбільший чемпіонат з історичного середньовічного бою
    Національна українська збірна з історичного середньовічного бою здобула призові місця у групових змаганнях на світовій першості «Битва Націй» у італійській столиці Римі. Про це повідомляє Національна збірна України з історичного середньовічного бою у Facebook. Золоту нагороду для України принесла Ольга Грабовська в номінації
    • Сьогодні, 13:54
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    Національна збірна України з історичного середньовічного бою. Фото: Facebook
    Національна збірна України з історичного середньовічного бою. Фото: Facebook

    «Битва Націй» - найбільший чемпіонат з історичного середньовічного бою

    Національна українська збірна з історичного середньовічного бою здобула призові місця у групових змаганнях на світовій першості «Битва Націй» у італійській столиці Римі.

    Про це повідомляє Національна збірна України з історичного середньовічного бою у Facebook.

    Золоту нагороду для України принесла Ольга Грабовська в номінації «алебарда» серед жінок.

    Срібні медалі здобули в номінації «беклер-меч» Костянтин Наталуха та Ірина Ільницька у чоловічих та жіночих змаганнях відповідно.

    Примітно, що українська команда завдяки жодної отриманої жовтої картки отримала нагороду «Фейл плей».

    Додамо, що «Битва Націй» - це найбільший чемпіонат з історичного середньовічного бою, де брали участь спортсмени з більш ніж 30 країн, загальна кількість бійців вперше стала більшою ніж 800 чоловік.

    Збірна України Facebook
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