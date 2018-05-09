Українці вибороли медалі з незвичного змагання в Римі
- Сьогодні, 13:54
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«Битва Націй» - найбільший чемпіонат з історичного середньовічного бою
Національна українська збірна з історичного середньовічного бою здобула призові місця у групових змаганнях на світовій першості «Битва Націй» у італійській столиці Римі.
Про це повідомляє Національна збірна України з історичного середньовічного бою у Facebook.
Золоту нагороду для України принесла Ольга Грабовська в номінації «алебарда» серед жінок.
Срібні медалі здобули в номінації «беклер-меч» Костянтин Наталуха та Ірина Ільницька у чоловічих та жіночих змаганнях відповідно.
Примітно, що українська команда завдяки жодної отриманої жовтої картки отримала нагороду «Фейл плей».
Додамо, що «Битва Націй» - це найбільший чемпіонат з історичного середньовічного бою, де брали участь спортсмени з більш ніж 30 країн, загальна кількість бійців вперше стала більшою ніж 800 чоловік.