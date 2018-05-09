Українці вибороли медалі з незвичного змагання в Римі

«Битва Націй» - найбільший чемпіонат з історичного середньовічного бою

Національна українська збірна з історичного середньовічного бою здобула призові місця у групових змаганнях на світовій першості «Битва Націй» у італійській столиці Римі. Про це повідомляє Національна збірна України з історичного середньовічного бою у Facebook. Золоту нагороду для України принесла Ольга Грабовська в номінації