Українці за кордоном: Кравцов і Санон програли свої матчі у плей-офф

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В'ячеслав Кравцов. Фото: ФБУ

Огляд виступів українських легіонерів у закордонних чемпіонатах

Центровий і капітан збірної України В’ячеслав Кравцов зазнав поразки у першому матчі чвертьфіналу плей-офф чемпіонату Туреччини, в якому його «Ешкішехір» на виїзді поступився «Тофашу» (58:85).

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Наш бігмен, вийшовши з лави, відіграв 11 хвилин, не набрав жодного очка (0/1 двоочкових), зробив одне підбирання та одну передачу при двох втратах (РЕ – “-1”).

Рахунок в серії – 1-0 на користь «Тофаша», а другу гру першого раунду команди зіграють 24 травня.

Також зазнала поразки у плей-офф «Олімпія» українського захисника Іссуфа Санона, яка поступилась у другому матчі фіналу словенської першості клубу «Крка» – 78:80.

Наш легіонер відіграв 15 хвилин, набрав три очка (1/1 двоочкових, 0/1 триочкових, 1/1 штрафних), зібрав два підбирання (одне у нападі) та зробив одну передачу при п'яти фолах (РЕ – 5). Рахунок у серії – 1-1.