Українці за кордоном: Яковлєв і Санон виграли перші матчі фіналів у своїх чемпіонатах

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Денис Яковлєв

Огляд виступів українських легіонерів у закордонних чемпіонатах

«Вентспілс» українського форварда Дениса Яковлєва виграв свій перший матч у фінальній серії чемпіонату Латвії, перемігши ВЕФ з рахунком 94:87.

Яковлєв відіграв 16 хвилин, набрав 5 очок (2/2 двоочкових, 0/1 триочкових, 1/2 штрафних) та зробив 4 підбирання при 1 втраті і 2 фолах (РЕ – 1), інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

Тож «Вентспілс» повів у золотій серії – 1:0.

Український захисник Іссуф Санон допоміг словенській «Олімпії» виграти перший матч фінальної серії у національній першості.

Команда нашого легіонера перемогла клуб «Крка» з рахунком 90:69, а Санон, вийшовши з лави, отримав 19 хвилин ігрового часу, набрав 4 очки (2/3 двоочкових, 0/1 триочкових), зібрав 4 підбирання (1 у нападі) та зробив 2 перехоплення при 3 фолах і 3 втратах (РЕ – 3).

«Олімпія» повела у фінальній серії – 1:0.