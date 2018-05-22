Українці здобули сім нагород на чемпіонаті світу з таїландського боксу
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Чотири з цих медалей стали золотими
Цими вихідними у місті Канкун (Мексика) завершився чемпіонат світу з таїландського боксу муей-тай.
Загалом у турнірі взяли участь 404 спортсмена з 77 країн, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.
Україну представляли 16 бійців, які здобули третє загальнокомандне місце, виборовши сім медалей (чотири золоті, одну срібну та дві бронзові).
Чемпіонами світу у 2018 році стали Сергій Любченко, Василь Сорокін, Олег Приймачов і Рогава Цотне.
Першим гімн у свою честь заслужив Приймачов, який у передостанній день турніру переміг суперника з Росії Гаджу Мелжидова.
Любченко, як завжди, швидко нав'язав бій своєму супернику та здолав Вівіта Хамху (Таїланд), не давши оговтатись.
Ще два золоті призери у фіналі здолали свої суперників: Сорокін переміг Євгена Лашейського (Білорусь), а Цотне – росіянина Кирила Корнілова.
Срібну медаль здобув Владислав Микитась. Владислав у фіналі поступився майбутньому супернику Любченка Вівату Хамсі.
А бронзами загальну скарбницю поповнили Олена Овчиннікова та Анатолій Суханов.
Збірна України здобула командну бронзу, поступившись збірним Росії та Таїланду.