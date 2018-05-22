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    Українці здобули сім нагород на чемпіонаті світу з таїландського боксу

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    Українці здобули сім нагород на чемпіонаті світу з таїландського боксу

    Чотири з цих медалей стали золотими

    Цими вихідними у місті Канкун (Мексика) завершився чемпіонат світу з таїландського боксу муей-тай.

    Загалом у турнірі взяли участь 404 спортсмена з 77 країн, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

    Україну представляли 16 бійців, які здобули третє загальнокомандне місце, виборовши сім медалей (чотири золоті, одну срібну та дві бронзові).

    Чемпіонами світу у 2018 році стали Сергій Любченко, Василь Сорокін, Олег Приймачов і Рогава Цотне.

    Першим гімн у свою честь заслужив Приймачов, який у передостанній день турніру переміг суперника з Росії Гаджу Мелжидова.

    Любченко, як завжди, швидко нав'язав бій своєму супернику та здолав Вівіта Хамху (Таїланд), не давши оговтатись.

    Ще два золоті призери у фіналі здолали свої суперників: Сорокін переміг Євгена Лашейського (Білорусь), а Цотне – росіянина Кирила Корнілова.

    Срібну медаль здобув Владислав Микитась. Владислав у фіналі поступився майбутньому супернику Любченка Вівату Хамсі.

    А бронзами загальну скарбницю поповнили Олена Овчиннікова та Анатолій Суханов.

    Збірна України здобула командну бронзу, поступившись збірним Росії та Таїланду.

    чемпіонат світу Збірна України єдиноборства
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