Українці здобули сім нагород на чемпіонаті світу з таїландського боксу

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Чотири з цих медалей стали золотими

Цими вихідними у місті Канкун (Мексика) завершився чемпіонат світу з таїландського боксу муей-тай.

Загалом у турнірі взяли участь 404 спортсмена з 77 країн, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

Україну представляли 16 бійців, які здобули третє загальнокомандне місце, виборовши сім медалей (чотири золоті, одну срібну та дві бронзові).

Чемпіонами світу у 2018 році стали Сергій Любченко, Василь Сорокін, Олег Приймачов і Рогава Цотне.

Першим гімн у свою честь заслужив Приймачов, який у передостанній день турніру переміг суперника з Росії Гаджу Мелжидова.

Любченко, як завжди, швидко нав'язав бій своєму супернику та здолав Вівіта Хамху (Таїланд), не давши оговтатись.

Ще два золоті призери у фіналі здолали свої суперників: Сорокін переміг Євгена Лашейського (Білорусь), а Цотне – росіянина Кирила Корнілова.

Срібну медаль здобув Владислав Микитась. Владислав у фіналі поступився майбутньому супернику Любченка Вівату Хамсі.

А бронзами загальну скарбницю поповнили Олена Овчиннікова та Анатолій Суханов.

Збірна України здобула командну бронзу, поступившись збірним Росії та Таїланду.