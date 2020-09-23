Українці зможуть в прямому ефірі побачити титульний бій Сергія Дерев'янченка



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Майбутній бій - третя спроба Сергія Дерев'янченка завоювати титул чемпіона світу

У неділю, 27 вересня, о 04:15 на телеканалі «Інтер» - пряма трансляція поєдинку за титул чемпіона світу WBC в середній вазі між українським боксером Сергієм Дерев'янченко і американцем Джермалом Чарлі. Бій буде проходити на арені Mohegan Sun Arena в Анкасвілле, США.

«На кону цього поєдинку стоїть пояс WBC - одна з найпрестижніших нагород у світі професійного боксу, - каже керівник редакції спортивних програм телеканалу «Інтер» Роман Кадемін. - Трансляція бою в США пройде по системі платного телебачення PPV. Це означає, що подія - високого рівня і організатори вірять, що воно викличе великий інтерес у глядачів. В Україні фанати боксу зможуть подивитися бій ексклюзивно на телеканалі «Інтер».

Майбутній бій - це третя спроба Сергія Дерев'янченка завоювати титул чемпіона світу. З 15 поєдинків на профі-рингу українець програвав лише двічі: Деніелу Джейкобсу - в бою за пояс IBF, і Геннадію Головкіну - за пояса IBF і IBO в середній вазі. Але Сергій упевнений: в цей раз перемога однозначно буде за ним. «У Чарлі є швидкість, він добре кидає комбінації, у нього явно хороший удар, - оцінює свого опонента український боксер. - Але моя мета полягає в тому, щоб зайти в ринг, забрати у нього пояс і принести його додому».

Суперник українського боксера - чемпіон світу за версією WBC Джермал Чарлі - провів 30 поєдинків і жодного разу не програвав. Американець називає себе найкращим боксером в світі, але визнає, що Дерев'янченко - сильний противник, тому дуже серйозно готується до зустрічі з ним: «Я не виходжу з спортзалу з лютого! Дуже хотів цього поєдинку, це справжній виклик для мене. Радий, що мені дали таку можливість».

Роман Кадемін вважає Сергія Дерев'янченко унікальним боксером і сподівається, що цього разу він нарешті зможе завоювати чемпіонський титул: «Сергію і його команді вдаються просто фантастичні речі за мірками сучасного боксу! Зазвичай, якщо боксер програє в бою за титул чемпіона світу, то наступного шансу йому належить чекати дуже довго або така можливість для нього і зовсім втрачена назавжди. Але подивіться на Дерев'янченка! Він двічі поступився чемпіонським титулом і зараз отримав третю можливість боксувати за пояс! Фахівці пов'язують таке рідкісне явище з двома факторами. Перше - це дуже професійна команда менеджерів і промоутерів українця. Друге - високий боксерський рівень Сергія. Так, нехай він двічі і програв, але це були конкурентні бої, де думки щодо переможця не завжди були однозначними. На цей раз у Дерев'янченка є ще одна можливість вписати своє ім'я в історію. До того ж за його плечима тепер ще й досвід подібних боїв».

Чи зможе Сергій Дерев'янченко відібрати пояс у непереможного Джермала Чарлі і нарешті завоювати титул чемпіона світу? Дивіться «Великий бокс» у неділю, 27 вересня, о 04:15 на телеканалі «Інтер».

Крім того, в цій програмі пройде трансляція ще одного поєдинку: брат-близнюк Джермала Чарлі - Джермел - проведе об'єднавчий бій відразу за три чемпіонські титули проти домініканця Джейсона Росаріо. Також на глядачів чекає ексклюзивне інтерв'ю з Сергієм Дерев'янченком і прогнози авторитетних експертів проекту. Не пропустіть «Великий бокс» - цієї неділі з 4:15 на «Інтері»!