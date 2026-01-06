Котовський став переможцем третього етапу Кубка світу з лижної акробатики

Дмитро здобув свою першу перемогу в сезоні

Фристайліст Дмитро Котовський здобув перемогу на етапі Кубка світу в канадському Лак-Бопорті в чоловічих змаганнях з лижної акробатики. Про це повідомляє «Главком».

24-річний спортсмен минулого етапу Кубка світу був близьким до медалей, увійшовши до шістки найсильніших. Підкорилося йому це досягнення і зараз. Зокрема, завдяки вдалій кваліфікації, яку Котовський виграв з результатом 121,24 бала за стрибок Back Full-Double Full-Full (на сленгу фристайлістів його називають The Daddy – Татусем), він гарантував собі місце у топ-12.

У першій спробі фіналу Дмитро повторив згаданий вище стрибок, отримавши 118,14 бала за потрійне сальто з двома гвинтами у другому з переворотів. Це дозволило йому посісти третю позицію і вийти до шістки найсильніших. Оскільки за правилами повторювати стрибки не можна, Котовський пішов ва-банк і заявив надскладний Back Full-Tripple Full-Full (потрійне сальто з трьома гвинтами у другому перевороті) з коефіцієнтом складності у 5,2 бала. Попри величезний ризик, Дмитро вдало виконав стрибок і з результатом 131,56 бала став чемпіоном етапу Кубка світу в Лак-Бопорті.

Ця перемога стала третьою в активі Котовського після тріумфу на етапах в Енгадіні та Дір-Веллі в 2023-му році. Завдяки першому місцю Дмитро наразі очолює загальний залік, випереджаючи Лі Тіанма на 25 балів.

Змагання у Канаді триватимуть і завтра, де знову відбудуться індивідуальні першості серед чоловіків та жінок.

Лижна акробатика. Лак-Бопорт. Кубок світу. Етап 3

Чоловіки

1. Дмитро Котовський (Україна) – 131,56

2. Цзясу Сунь (Китай) – 125,97

3. Квін Деллінжер (США) – 123,53

22. Ян Гаврюк (Україна) – 86,73

26. Захар Максимчук (Україна) – 80,59

27. Олександр Окіпнюк (Україна) – 79,64

28. Максим Кузнєцов (Україна) – 77,23

Нагадаємо, Олександр Окіпнюк здобув золото на першому етапі Кубка світу з лижної акробатики. У суперфіналі Олександр вирішив ризикнути та заявити найскладніший стрибок зі свого репертуару – Back Double Full-Double Full-Full з коефіцієнтом в 5.100 бала. І йому вдалося виконати його на дуже високому рівні, зумівши приземлити його та набрати 130,56 бала.