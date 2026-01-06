Головна Спорт Новини
«Справді дуже цінно». Костюк розповіла про співпрацю з польською тренеркою

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
«Справді дуже цінно». Костюк розповіла про співпрацю з польською тренеркою
Костюк про Заневську: Я оцінюю цю співпрацю дуже позитивно
фото: Reuters

Костюк рада, що Заневська є частиною її команди та життя

Одна з лідерок українського жіночого тенісу Марта Костюк в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповіла про свою співпрацю з польською тренеркою Сандрою Заневською.

Як оціните вашу роботу з польською тренеркою Сандрою Заневською?

Я оцінюю цю співпрацю дуже позитивно – і не лише в тенісному, а й у персональному контексті. Мені здається, що ми обидві дуже виросли як особистості.

Для мене це надзвичайно важлива співпраця, і я щиро сподіваюся, що вона триватиме якомога довше – стільки, скільки ми обидві будемо до цього готові й матимемо бажання разом розвиватися.

Це справді дуже цінно, і я рада, що вона є частиною моєї команди й мого життя.

Нагадаємо, Костюк повідомила, що планує грати за збірну України у 2026 році.

«Грати за збірну завжди є в моїх планах. Сподіваюся, що все складеться», – наголосила тенісистка.

Як повідомлялося, Костюк розповіла про свій шлюб з Георгієм Кизименком та його вплив на її кар'єру.

«Безперечно, шлюб для мене – це неймовірна пригода і дуже глибокий шлях. Я безмежно вдячна долі за чоловіка поруч і за те, що ми проходимо цей шлях разом. Ми розвиваємося, маємо свої злети та падіння – і в цьому є багато життя. Це постійне пізнання себе. Фактично ти живеш зі своїм дзеркалом, і, мабуть, складно знайти кращий інструмент для самопізнання, ніж шлюб.

Я можу з упевненістю сказати, що є величезна різниця між просто стосунками, спільним проживанням і саме шлюбом. Я відчула цю різницю на собі. І я точно знаю, що це зробило мене кращою людиною», – сказала Костюк.

Вона також зазначила, що навіть не уявляю, де була б зараз у житті, якби не одружилася.

Як повідомлялося, чотири українські тенісистки зіграють у парному розряді першого Грендслему сезону.

Боротьбу за титул у Мельбурні з 18 січня по 1 лютого вестимуть Марта Костюк, Даяна Ястремська, а також сестри Надія та Людмила Кіченок. 

