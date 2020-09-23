Боксер Редкач домовився про бій із ексчемпіоном світу у чотирьох вагових категоріях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бронер на любительському рингу провів більше 300 поєдинків. Світлина - ringside24

Скандальний український боксер має провести бій на початку наступного року

Колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Едріен Бронер повернеться на ринг в поєдинку проти українця Івана Редкача.

Бій спортсменів має пройти на початку січня місяця.

«Я хотів би повернуться в ринг і зупинити Редкача. Це буде хороший бій. Особливо з урахуванням того, що мені залишилося два роки (в якості професійного боксера – ред.), мені все одно, поки мої гроші в порядку. У нас буде пекельна бійка, але я збираюся знищити Редкача», - заявив Бронер.

Свій попередній поєдинок Едріен Бронер провів в січні 2019 року і програв чемпіону WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) в напівсередній вазі (до 66,7 кг) філіппінцю Менні Пак'яо.

Зазначається, що слава американця припала на бій 2013-го року. Тоді він переміг чемпіона WBA в напівсередній вазі італійця Пола Маліньяджі в спірному роздільному рішенні суддів за підсумками 12 раундів. Сумарно Бронер має 33 виграші при чотирьох поразках (від Пак'яо, Маркоса Майдани, Шона Портера, Мігеля Гарсії), а також одну нічию.

Натомість Редкач крайній бій провів 25 січня цього року та програв у ньому Денні Гарсії.

Читайте також: Боксер Редкач назвав українців зомбованими людьми

Джерело: Boxingnews24