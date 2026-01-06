Головна Спорт Новини
За збірні Словаччини і Франції на Олімпіаді зіграють хокеїсти з російського чемпіонату

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Мартін Гернат грає за ярославський «Локомотив»

Чоловічий олімпійський хокейний турнір у Мілані відбудеться з 11 по 22 лютого

Захисник ярославського «Локомотива» (Росія) Мартін Гернат візьме участь в Олімпійських іграх у складі збірної Словаччини з хокею. Про це повідомив пропагандистам головний тренер «Локомотива» Боб Хартлі, інформує «Главком».

«Так, його викликали, він поїде на Олімпіаду», – сказав Хартлі про Герната.

Континентальна хокейна ліга не стала робити паузу через Олімпіаду, враховуючи, що збірна Росії не була допущена до Ігор.

32-річний Гернат у цьому сезоні набрав за системою «гол+пас» 23 очки (8+15).

Словак став другим хокеїстом із КХЛ, про якого оголосили, що він зіграє на Олімпіаді. 23 грудня керівництво збірної Франції заявило, що в Італії зіграє форвард «Автомобіліста» Стефан та Коста.

Чоловічий олімпійський хокейний турнір у Мілані відбудеться з 11 по 22 лютого.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: хокей Олімпіада олімпійські ігри

