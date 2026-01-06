Головна Спорт Новини
search button user button menu button

НОК назвав ім'я першого прапороносця України на Олімпіаді-2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
НОК назвав ім'я першого прапороносця України на Олімпіаді-2026
Владислав є одним з лідерів зимового спорту України: він зупинився за крок від медалей на Чемпіонаті світу-2025
фото: Федерація бобслею і скелетону України

Для обраного спортсмена майбутні Ігри будуть третіми у кар'єрі

Український скелетоніст Владислав Гераскевич офіційно обраний прапороносцем національної збірної на церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Про це сьогодні повідомив президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт, зазначивши, що атлет уже надав свою згоду на виконання цієї місії. Гераскевич відомий не лише своїми спортивними досягненнями, а й активною громадянською позицією, що робить його кандидатуру символічною для країни на міжнародній арені. Це рішення стало цікавим на фоні того, що у Владислава Гераскевича непрості стосунки з Національним олімпійським комітетом. 

Питання щодо кандидатури жінки-прапороносиці наразі залишається відкритим. Складність вибору зумовлена специфікою логістики майбутніх Ігор: змагання розподілені між шістьма територіальними кластерами, а церемонія відкриття відбуватиметься лише в певних локаціях. НОК України намагається підібрати найкращу кандидатуру серед атлеток, враховуючи їхній графік виступів та місце перебування на момент старту Олімпіади. Остаточне рішення обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Зимова Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого наступного року. Її прийматимуть  Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

На попередній Літній Олімпіаді в Парижі прапор України несли Еліна Світоліна та Михайло Романчук. На Зимовій Олімпіаді у Пекіні таку честь отримали Олександра Назарова та Олександр Абраменко. 

Нагадаємо, що скелетоніст Гераскевич розповів, як йому пропонували змінити українське громадянство. «Не буду називати країни, але були випадки… (пропозицій щодо зміни громадянства, – «Главком»). Це ще було тоді, коли я третій-четвертий рік займався скелетоном. Уже тоді я дав зрозуміти, що мене це не цікавить. Я хочу виступати лише за Україну. Три пропозиції серйозні були, але ми відмовилися», – зазначив український скелетоніст.

Теги: Владислав Гераскевич прапор Олімпіада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нові правила для глядачів Євробачення-2026: жива реакція без обмежень
Євробачення-2026 у Відні змінює правила для глядачів
17 грудня, 2025, 15:40
Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах
Федерація лижних видів спорту визнала нейтральною росіянку Непряєву, яка незаконно відвідувала Крим
10 грудня, 2025, 13:01
Італія могла втратити Фонтану, в якої був скандал з національною федерацією та могла з'явитися можливість представляти США
Неочікуваний поворот: Італія матиме одразу чотирьох прапороносців на Олімпіаді-2026
13 грудня, 2025, 15:31
Бідний: Ми не можемо самовиключитися із міжнародної спортивної адженди
«Будемо перемагати». Міністр Бідний дав роз'яснення щодо участі українців на турнірах з прапорами Росії
17 грудня, 2025, 12:47
Бідний: Формується спеціальна комісія, яка буде розглядати доцільність участі українських спортсменів у певних змаганнях
Як українським атлетам перемагати росіян? Бідний анонсував створення спеціальної комісії
17 грудня, 2025, 13:14
Вболівальникам запитали: «Чи варто українським спортсменам брати участь у змаганнях, де присутні росіяни і білоруси з власною символікою?»
Чи варто українцям брати участь у турнірах з прапорами Росії? Думка вболівальників
17 грудня, 2025, 13:44
Гарцула: Ми всі разом разом працювали над тим, щоб зібрати найбільше інформації про підтримку війни росіянами
Як вдалося відсторонити росіян від Олімпіади. Роз'яснення очільника українського санного спорту
21 грудня, 2025, 12:20
Нагороду у квітні 2022 року Садрєєву особисто вручив помічник президента РФ Ігор Левітін
Росіянин Садрєєв, якого помічник Путіна нагороджував орденом, був визнаний нейтральним атлетом
23 грудня, 2025, 12:38
Пауль (крайня ліворуч) зробили фото на тлі георгіївської стрічки
Росіянка, яка робила фото на тлі символу війни проти України, була визнана нейтральною атлеткою
Сьогодні, 18:52

Новини

Норвежка Дрівенес пройшла повну програму Тур-де-Скі з важкою травмою
Норвежка Дрівенес пройшла повну програму Тур-де-Скі з важкою травмою
НОК назвав ім'я першого прапороносця України на Олімпіаді-2026
НОК назвав ім'я першого прапороносця України на Олімпіаді-2026
Котовський став переможцем третього етапу Кубка світу з лижної акробатики
Котовський став переможцем третього етапу Кубка світу з лижної акробатики
Росіянка, яка робила фото на тлі символу війни проти України, була визнана нейтральною атлеткою
Росіянка, яка робила фото на тлі символу війни проти України, була визнана нейтральною атлеткою
За збірні Словаччини і Франції на Олімпіаді зіграють хокеїсти з російського чемпіонату
За збірні Словаччини і Франції на Олімпіаді зіграють хокеїсти з російського чемпіонату
Пішов з життя легендарний фанат київського «Динамо» Віктор Заглада
Пішов з життя легендарний фанат київського «Динамо» Віктор Заглада

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Сьогодні, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua