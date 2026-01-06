НОК назвав ім'я першого прапороносця України на Олімпіаді-2026

Владислав є одним з лідерів зимового спорту України: він зупинився за крок від медалей на Чемпіонаті світу-2025

Для обраного спортсмена майбутні Ігри будуть третіми у кар'єрі

Український скелетоніст Владислав Гераскевич офіційно обраний прапороносцем національної збірної на церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Про це сьогодні повідомив президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт, зазначивши, що атлет уже надав свою згоду на виконання цієї місії. Гераскевич відомий не лише своїми спортивними досягненнями, а й активною громадянською позицією, що робить його кандидатуру символічною для країни на міжнародній арені. Це рішення стало цікавим на фоні того, що у Владислава Гераскевича непрості стосунки з Національним олімпійським комітетом.

Питання щодо кандидатури жінки-прапороносиці наразі залишається відкритим. Складність вибору зумовлена специфікою логістики майбутніх Ігор: змагання розподілені між шістьма територіальними кластерами, а церемонія відкриття відбуватиметься лише в певних локаціях. НОК України намагається підібрати найкращу кандидатуру серед атлеток, враховуючи їхній графік виступів та місце перебування на момент старту Олімпіади. Остаточне рішення обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Зимова Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого наступного року. Її прийматимуть Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

На попередній Літній Олімпіаді в Парижі прапор України несли Еліна Світоліна та Михайло Романчук. На Зимовій Олімпіаді у Пекіні таку честь отримали Олександра Назарова та Олександр Абраменко.

Нагадаємо, що скелетоніст Гераскевич розповів, як йому пропонували змінити українське громадянство. «Не буду називати країни, але були випадки… (пропозицій щодо зміни громадянства, – «Главком»). Це ще було тоді, коли я третій-четвертий рік займався скелетоном. Уже тоді я дав зрозуміти, що мене це не цікавить. Я хочу виступати лише за Україну. Три пропозиції серйозні були, але ми відмовилися», – зазначив український скелетоніст.